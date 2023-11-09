陳零九捲JPEX詐騙案 台灣首席合夥人聲押

陳零九捲詐欺疑雲，檢調認定他也是投資受害人。 （資料照）

2023/11/09 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕在香港、台灣擁有高知名度的澳洲加密貨幣交易所JPEX，被香港證監會點名違反監管規定後，爆發出金困難及轉移資產等詐欺疑雲，包括陳零九在內，港、台有多位藝人捲入風波，關於JPEX在台業務所衍生的爭議，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處九路搜索，約談JPEX台灣首席合夥人張東穎及幹部等四人，依涉違反銀行法及洗錢等罪偵辦。檢方復訊後將張東穎、講師施瑀聲押禁見。

北檢、北市調查處，今年十月初曾約談陳零九作證，檢調訊後認定，陳也是投資失利的受害者之一，今年七月底已與該交易所結束代言關係，訊後以證人身分將陳請回。

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檢︰陳也是投資受害者之一

檢調昨搜索張東穎等四人的住居所及辦公室；據了解，張等在台團隊成員，與香港JPEX經營團隊淵源甚深，不過，此波搜索未查獲相關資金。而包括陳零九在內，JPEX在台被害人數恐超過百人，目前只有約十多人提告，而該境外虛擬交易平台未事先向經濟部辦理公司登記，也未完成洗錢防制的法遵聲明，即在台招攬投資者，因此涉犯銀行法及洗錢等罪。

在台被害人數恐超過百人

今年九月，香港證監會點名JPEX違反監管規定，該平台隨即爆發出金困難及轉移資產等詐欺爭議，超過兩千人向港警報案，涉詐金額估達十五億港幣，折合台幣約六十一億餘元；今年九月廿六日至廿八日，香港與澳門警方展開聯合查緝，累計已凍結該平台將近一億港元資金，港星張智霖曾擔任該平台的香港品牌大使，今年九月廿一日被港警請去協助調查。

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