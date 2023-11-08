陳零九捲加密貨幣平台JPEX詐欺疑雲被約談 檢調9路搜索4人

陳零九捲入加密貨幣平台JPEX詐欺疑雲，他鬆口未完全拿到代言費。（資料照）

2023/11/08 16:43

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人陳零九近來因代言香港加密貨幣平台JPEX捲入詐欺疑雲，台北地檢署傳喚陳零九作證後，認定陳為受害者，今指揮調查局台北市調查處，兵分9路搜索，約談JPEX張姓台灣首席合夥人及幹部等4人，依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪偵辦。

詐騙手法層出不窮，陳零九也因投資，慘被騙走15％的資產，上月初還被檢調依證人身分約談，訊後被認定為受害者而請回。此外，港星張智霖則擔任該公司的香港品牌大使，張智霖因此受波及，曾於今年9月21日被港警請去協助調查。

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今年6月15日，JPEX在台舉辦發布會，還聲稱找來「台灣地區星級代言人陳零九先生」，事後卻傳出疑似涉及洗錢等爭議，檢調擴大調查中。

加密貨幣交易所JPEX為登記於澳洲的境外公司，在港、台找來多位藝人代言，在幣圈擁有高知名度，然而，今年9月13日，香港證監會點名JPEX違反監管規定之後，該平台隨即爆發出金困難及轉移資產等詐欺爭議，累計已超過2千人向香港警方報案，涉詐金額13億港幣，折合台幣約53億餘元；今年9月26日至28日，香港與澳門警方展開聯合查緝行動，累計已凍結該平台將近1億港元的資金。

而台灣的JPEX團隊則源自於香港團隊，據了解，台灣的受害者尚不多，該平台在台涉及洗錢及違反銀行法的不法資金，也遠低於港方查緝的金額。

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