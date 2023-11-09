為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

捲JPEX詐騙案！陳零九證人將轉被告 台灣首席合夥人、講師聲押

陳零九捲詐欺疑雲將被改列被告。（資料照）

陳零九捲詐欺疑雲將被改列被告。（資料照）

2023/11/09 08:34

〔記者錢利忠／台北報導〕在港、台有高知名度的加密貨幣交易所JPEX，被香港證監會點名違反監管規定後，爆發出金困難及轉移資產爭議，包括陳零九在內，港、台多位藝人捲入風波；因有受害人對陳零九提告，陳將從證人改列被告；台北地檢署昨就JPEX在台業務9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後依涉犯銀行法、洗錢等罪，將張東穎、講師施瑀聲押禁見；台北地院今將召開羈押庭。

除了張、施2人庭訊說詞不一致，均被檢方聲押禁見之外，其他被告還包括業務劉建甫，以5萬元交保、JPEX台灣登記負責人牛耿晟則獲請回。

陳零九因曾擔任JPEX的台灣區代言人，繼JPEX爆發出金困難等爭議事件後，今年10月2日，陳零九曾被調查局台北市調查處及北檢，以證人身分約談，檢調也從陳零九的相關證述中，循線掌握JPEX在台灣的幕後團隊，於昨日展開搜索及約談。

由於陳零九於今年7月底已與JPEX結束代言關係，且陳也掏出其百分之15、據傳達上千萬元的資產進行投資，檢調原認定陳零九也是投資失利的受害者之一，因此以證人身分將陳請回，不過，有台灣的投資人因相信陳零九的代言，參與使用JPEX，最後血本無歸，因此對陳提告，陳因此也將從證人改列為被告。

今年9月，香港證監會點名JPEX違反監管規定，該平台隨即爆發出金困難及轉移資產等詐欺爭議，超過2千人向港警報案，涉詐金額估達15億港幣（約新臺幣61億餘元）；今年9月26日至28日，香港與澳門警方展開聯合查緝，累計已凍結該平台將近1億港元資金，港星張智霖曾擔任該平台的香港品牌大使，今年9月21日也被港警請去協助調查。

據了解，張東穎等在台團隊成員，與香港JPEX經營團隊淵源甚深，不過，此波搜索未查獲相關資金。而包括陳零九在內，JPEX在台被害人數恐超過百人，目前只有約十多人提告，而該境外虛擬交易平台未事先向經濟部辦理公司登記，也未完成洗錢防制的法遵聲明，即在台招攬投資者，因此涉犯銀行法及洗錢等罪。

JPEX台灣首席合夥人張東穎（圖中）訊後被檢方聲押禁見。（記者錢利忠攝）

JPEX台灣首席合夥人張東穎（圖中）訊後被檢方聲押禁見。（記者錢利忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳零九捲JPEX詐騙案 台灣首席合夥人聲押
2023/11/09 05:30

陳零九捲JPEX詐騙案 台灣首席合夥人聲押
陳零九捲加密貨幣平台JPEX詐欺疑雲被約談 檢調9路搜索2人聲押
2023/11/08 23:07

陳零九捲加密貨幣平台JPEX詐欺疑雲被約談 檢調9路搜索2人聲押

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
（專訪）周杰倫關鍵3分球讓派偉俊看到天生巨星 小派遇低潮「被退休」
2023/11/01 11:40

（專訪）周杰倫關鍵3分球讓派偉俊看到天生巨星 小派遇低潮「被退休」
陳零九捲詐欺疑雲受害財損 不擔心變被告
2023/10/17 05:30

陳零九捲詐欺疑雲受害財損 不擔心變被告

李明川一眼看中！Noritake貴氣花瓶
女歌手當新娘還包辦婚禮歌手 唯美禮服曝光
2023/10/08 23:02

女歌手當新娘還包辦婚禮歌手 唯美禮服曝光
陳零九投資虛擬幣慘賠 草爺直戳名聲受損更痛
2023/09/29 05:30

陳零九投資虛擬幣慘賠 草爺直戳名聲受損更痛
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播