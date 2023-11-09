捲JPEX詐騙案！陳零九證人將轉被告 台灣首席合夥人、講師聲押

陳零九捲詐欺疑雲將被改列被告。（資料照）

2023/11/09 08:34

〔記者錢利忠／台北報導〕在港、台有高知名度的加密貨幣交易所JPEX，被香港證監會點名違反監管規定後，爆發出金困難及轉移資產爭議，包括陳零九在內，港、台多位藝人捲入風波；因有受害人對陳零九提告，陳將從證人改列被告；台北地檢署昨就JPEX在台業務9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後依涉犯銀行法、洗錢等罪，將張東穎、講師施瑀聲押禁見；台北地院今將召開羈押庭。

除了張、施2人庭訊說詞不一致，均被檢方聲押禁見之外，其他被告還包括業務劉建甫，以5萬元交保、JPEX台灣登記負責人牛耿晟則獲請回。

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陳零九因曾擔任JPEX的台灣區代言人，繼JPEX爆發出金困難等爭議事件後，今年10月2日，陳零九曾被調查局台北市調查處及北檢，以證人身分約談，檢調也從陳零九的相關證述中，循線掌握JPEX在台灣的幕後團隊，於昨日展開搜索及約談。

由於陳零九於今年7月底已與JPEX結束代言關係，且陳也掏出其百分之15、據傳達上千萬元的資產進行投資，檢調原認定陳零九也是投資失利的受害者之一，因此以證人身分將陳請回，不過，有台灣的投資人因相信陳零九的代言，參與使用JPEX，最後血本無歸，因此對陳提告，陳因此也將從證人改列為被告。

今年9月，香港證監會點名JPEX違反監管規定，該平台隨即爆發出金困難及轉移資產等詐欺爭議，超過2千人向港警報案，涉詐金額估達15億港幣（約新臺幣61億餘元）；今年9月26日至28日，香港與澳門警方展開聯合查緝，累計已凍結該平台將近1億港元資金，港星張智霖曾擔任該平台的香港品牌大使，今年9月21日也被港警請去協助調查。

據了解，張東穎等在台團隊成員，與香港JPEX經營團隊淵源甚深，不過，此波搜索未查獲相關資金。而包括陳零九在內，JPEX在台被害人數恐超過百人，目前只有約十多人提告，而該境外虛擬交易平台未事先向經濟部辦理公司登記，也未完成洗錢防制的法遵聲明，即在台招攬投資者，因此涉犯銀行法及洗錢等罪。

JPEX台灣首席合夥人張東穎（圖中）訊後被檢方聲押禁見。（記者錢利忠攝）

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