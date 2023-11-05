人妻外遇男醫喊「你的年羹堯真黏」 綠帽夫蒐證反被告

台中羅姓人妻和王姓醫師發生婚外情，丈夫從筆電、電子郵件和Line發現親密對話抓姦，反被妻子提告妨害電腦使用罪判刑。（情境照）

2023/11/05 20:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名羅姓人妻和一名王姓醫師發生婚外情，兩人並互傳「等我辦完正事，就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」等親密字句，陳姓丈夫從妻子的筆電、電子郵件和Line對話發現上情求償，羅女不滿丈夫使用她電腦的電磁紀錄，妨害隱私提告，台中高分院認為陳男確實觸犯妨害電腦使用罪，但有值得憫恕之處，駁回上訴，維持判拘役20日，緩刑2年。

判決指出，羅女和陳姓丈夫交往多年後結婚，婚後並育有子女，但羅女認識一名王姓醫師後，兩人發生婚外情，陳男2019年時，從妻子的筆記型電腦、電子郵件、Line和GOOGLE相簿發現兩人暗中交往，並有侵犯配偶權的行為。

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羅女的丈夫發現，兩人親密的對話包括「我就說，等我辦完正事，就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「下腹很疼，很久沒這麼痛了」、「第三不可能，現在正流血中」、「腳踏兩條船的工作嗎？還是正真的」、「誰叫你找個不愛的還生一窩，找到愛的又得生一窩」。

陳男據此向羅女和王男求償，不過羅女認為，丈夫無故使用她的筆電、電子信箱、LINE等電磁紀錄，已侵害隱私權，因此委由律師提出妨害電腦使用的告訴。

本案審理時，台中地院一度認為已經超過告訴期限，諭知公訴不受理，後經羅女上訴後，台中高分院發回台中地院審理，經判決後，台中地檢署檢察官提起上訴。

台中高分院合議庭審酌，陳男侵害前妻隱私權的方式蒐證固然不該，但前妻確有侵害配偶權情形，對陳男人格權同時亦造成重大侵害，但考量其犯罪動機、目的確有值得憫恕之處，且這些資料除當作訴訟證據外，未再挪用他處，駁回上訴，維持判處拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

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