為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

人妻外遇男醫喊「你的年羹堯真黏」 綠帽夫蒐證反被告

台中羅姓人妻和王姓醫師發生婚外情，丈夫從筆電、電子郵件和Line發現親密對話抓姦，反被妻子提告妨害電腦使用罪判刑。（情境照）

台中羅姓人妻和王姓醫師發生婚外情，丈夫從筆電、電子郵件和Line發現親密對話抓姦，反被妻子提告妨害電腦使用罪判刑。（情境照）

2023/11/05 20:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名羅姓人妻和一名王姓醫師發生婚外情，兩人並互傳「等我辦完正事，就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」等親密字句，陳姓丈夫從妻子的筆電、電子郵件和Line對話發現上情求償，羅女不滿丈夫使用她電腦的電磁紀錄，妨害隱私提告，台中高分院認為陳男確實觸犯妨害電腦使用罪，但有值得憫恕之處，駁回上訴，維持判拘役20日，緩刑2年。

判決指出，羅女和陳姓丈夫交往多年後結婚，婚後並育有子女，但羅女認識一名王姓醫師後，兩人發生婚外情，陳男2019年時，從妻子的筆記型電腦、電子郵件、Line和GOOGLE相簿發現兩人暗中交往，並有侵犯配偶權的行為。

羅女的丈夫發現，兩人親密的對話包括「我就說，等我辦完正事，就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「下腹很疼，很久沒這麼痛了」、「第三不可能，現在正流血中」、「腳踏兩條船的工作嗎？還是正真的」、「誰叫你找個不愛的還生一窩，找到愛的又得生一窩」。

陳男據此向羅女和王男求償，不過羅女認為，丈夫無故使用她的筆電、電子信箱、LINE等電磁紀錄，已侵害隱私權，因此委由律師提出妨害電腦使用的告訴。

本案審理時，台中地院一度認為已經超過告訴期限，諭知公訴不受理，後經羅女上訴後，台中高分院發回台中地院審理，經判決後，台中地檢署檢察官提起上訴。

台中高分院合議庭審酌，陳男侵害前妻隱私權的方式蒐證固然不該，但前妻確有侵害配偶權情形，對陳男人格權同時亦造成重大侵害，但考量其犯罪動機、目的確有值得憫恕之處，且這些資料除當作訴訟證據外，未再挪用他處，駁回上訴，維持判處拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2寶人妻熱戀房仲小狼狗 徹夜未歸…搞到小產漏餡
2023/11/05 07:20

2寶人妻熱戀房仲小狼狗 徹夜未歸…搞到小產漏餡
餐廳老闆「無套嘿咻」櫃姐10多次！太羞愧不出庭下場曝
2023/11/04 08:09

餐廳老闆「無套嘿咻」櫃姐10多次！太羞愧不出庭下場曝

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
大老闆與已婚女房仲有染 傳訊「親妳咪咪舒服不」讓人夫怒告
2023/10/29 23:07

大老闆與已婚女房仲有染 傳訊「親妳咪咪舒服不」讓人夫怒告
男疑妻子外遇毆車又持槍恐嚇 警2小時內逮人
2023/10/29 14:04

男疑妻子外遇毆車又持槍恐嚇 警2小時內逮人
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播