男疑妻子外遇毆車又持槍恐嚇 警2小時內逮人

警方在鄭男車上查獲改造長槍等物品。（圖由民眾提供）

2023/10/29 14:04

〔記者歐素美／台中報導〕27歲鄭姓男子懷疑妻子古姓女子外遇，今天一早在台中市大雅區妻子上班地點守候，見26歲廖男開車載送古女上班，當場情緒失控，持棍棒毆打廖男車子，並持槍恐嚇，廖男隨即駕車離去，鄭男則要求古女上車談判，並開車往清水逃逸，民眾見狀報警，警方隨即展開攔查，2小時內即抓到人，並在車上發現改造長槍及毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇危害安全罪、毀損罪等，將鄭男移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局大雅分局，今天上午7時6分接獲民眾報案，指稱大雅區學府路134號前有行車糾紛，一方當事人駕駛白色小客車持棍棒擊打另一當事人，並拿出槍枝意圖恐嚇。

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警方獲報後立即趕到現場，調閱路口監視器，鎖定犯嫌所駕駛的涉案車輛，啟動巡邏警網攔截圍捕，8時53分，在大雅區中清路與信義路口發現涉案車輛，將車子攔下後，發現駕駛鄭姓男子（27歲），載著妻子古女（29歲），車上並有改造長槍及毒品，立即依現行犯逮捕鄭嫌，並通報偵查隊鑑識人員到場採證及查扣相關物品。

警方調查，鄭嫌懷疑妻子外遇，今天到古女工作地點守候，見廖男（26歲）開車載送古女上班，情緒失控，當場拿出棍棒毀損廖男車子，再返回車內拿出改造長槍恐嚇，廖男則趁機駕車離去。鄭嫌要求古女上車談判，並驅車往清水方向逃逸，遭員警攔查並依法逮捕。

警方在鄭男車上查獲改造長槍1把、安非他命2包及吸食盤1組，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇危害安全罪、毀損罪等，將鄭男移送台中地檢署偵辦。

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廖男車子左側照後鏡等被毀損。（圖由民眾提供）

警方在2小時內將鄭男逮捕到案。（圖由民眾提供）

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