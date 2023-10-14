「7條通」男子持土製炸彈揚言與警同歸於盡 桃檢偵結起訴

身負7條通緝的桃園市吳姓男子7月間碰到警方登門查緝，持土製炸彈揚言引爆，僵持3小時後乖乖就逮，桃檢日前偵結起訴吳男。（資料照，記者李容萍翻攝）

2023/10/14 18:35

〔記者闕敬倫／桃園報導〕身負7條通緝的桃園市吳姓男子7月間碰到警方登門查緝，持土製炸彈揚言引爆，僵持3小時後乖乖就逮。桃園地檢署日前偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品與妨害公務等罪嫌起訴吳男。

檢警調查，36歲吳男毒品因涉犯7條刑事案件，遭桃檢通緝，中壢警方今年7月得知吳男藏匿在轄內新中北路上某出租套房，19日晚間前往埋伏，計畫趁吳外出時一舉緝捕歸案。

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當時吳男一出門發現有警察，竟衝回屋內抓起桌上的土製炸彈，大聲放話要引爆，與警方同歸於盡。

員警們見狀立即退出屋外，並疏散周遭住戶，在四週拉起封鎖線，隨後請求霹靂小組到場支援，並通報消防局、救護車到場待命。

警方不斷在門外安撫吳男情緒，但吳堅不開門，歷經3小時僵持後，吳才放棄抵抗投降，員警們迅速衝入現場，扣押爆裂物、毒品與吸食器等證物，將吳男拘捕帶回。

桃檢偵訊時，吳男坦承犯行，供稱竹筒狀爆裂物是綽號「小豪」的男子在今年三月間贈送，原本外面以膠帶纏繞鐵釘增加殺傷力，並裝有引信。

檢方在警方出示的證物中，確認吳男犯行明確，偵結後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品及妨害公務等罪嫌提起公訴。

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