金融時報：2大優勢輝達銷售續衝高 有望成市值最大美企

輝達市值料將持續走高，有望成為美國市值最高企業。（路透）

2024/05/18 20:53

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報Lex專欄指出，輝達以不到9個月的時間，市值從1兆美元倍增至2兆美元，速度之快無與倫比。儘管達到3兆美元的門檻將艱難許多，然而基於潛在市場規模與訂價實力，輝達有望成為美國最有價值的個股。

標題為「輝達或將是美國最有價值企業」的文章指出，對一些投資人而言，人工智慧（AI）議題的炒作，已將相關個股的估值推升到不合理的程度，然而輝達目前的預期本益比為35倍，相較2022年初的55倍，其估值看起來並不牽強。

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該文說，那些憂心輝達估值的人著眼於，Google的TPU、超微的MI300X等其他潛在競爭對手的進展，然而輝達卻掌握了對手難以匹敵的兩大優勢：搶得先機與封閉的生態系。

輝達自創的圖形處理器（GPU）證明能勝任大規模運算，而為生成式AI訓練大型語言模型則需要大規模運算，而其對手因欠缺組裝先進高效能晶片所需的半導體廠，而發展受阻礙，相關建設須耗費多年，並投入數百億美元才能建成。

輝達也透過CUDA平台，提供客戶全面服務，可以與輝達相提並論的或許是蘋果，蘋果也自己開發軟體，並在自己的硬體產品上運作。

這些都有助於輝達主宰AI晶片市場，以及制定自己的價格。兩年來，輝達的毛利從65%上升至近73%，相較之下，輝達與超微分別為41%與50%。

該文說，輝達的銷售將持續跳漲，大型語言模型訓練需要大量的GPU，生成式AI的下一階段：推理也類似。處理影片、影像與文字等生成式AI要求的市場，或許規模將遠大於訓練模型的市場。

輝達最新晶片Blackwell B200 GPU處理數據的速度，較其上一款晶片快30倍，這使輝達在面對生成式AI領域的變化時，比對手掌握更多優勢。

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