為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

金融時報：2大優勢輝達銷售續衝高 有望成市值最大美企

輝達市值料將持續走高，有望成為美國市值最高企業。（路透）

輝達市值料將持續走高，有望成為美國市值最高企業。（路透）

2024/05/18 20:53

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報Lex專欄指出，輝達以不到9個月的時間，市值從1兆美元倍增至2兆美元，速度之快無與倫比。儘管達到3兆美元的門檻將艱難許多，然而基於潛在市場規模與訂價實力，輝達有望成為美國最有價值的個股。

標題為「輝達或將是美國最有價值企業」的文章指出，對一些投資人而言，人工智慧（AI）議題的炒作，已將相關個股的估值推升到不合理的程度，然而輝達目前的預期本益比為35倍，相較2022年初的55倍，其估值看起來並不牽強。

該文說，那些憂心輝達估值的人著眼於，Google的TPU、超微的MI300X等其他潛在競爭對手的進展，然而輝達卻掌握了對手難以匹敵的兩大優勢：搶得先機與封閉的生態系。

輝達自創的圖形處理器（GPU）證明能勝任大規模運算，而為生成式AI訓練大型語言模型則需要大規模運算，而其對手因欠缺組裝先進高效能晶片所需的半導體廠，而發展受阻礙，相關建設須耗費多年，並投入數百億美元才能建成。

輝達也透過CUDA平台，提供客戶全面服務，可以與輝達相提並論的或許是蘋果，蘋果也自己開發軟體，並在自己的硬體產品上運作。

這些都有助於輝達主宰AI晶片市場，以及制定自己的價格。兩年來，輝達的毛利從65%上升至近73%，相較之下，輝達與超微分別為41%與50%。

該文說，輝達的銷售將持續跳漲，大型語言模型訓練需要大量的GPU，生成式AI的下一階段：推理也類似。處理影片、影像與文字等生成式AI要求的市場，或許規模將遠大於訓練模型的市場。

輝達最新晶片Blackwell B200 GPU處理數據的速度，較其上一款晶片快30倍，這使輝達在面對生成式AI領域的變化時，比對手掌握更多優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拯救輝達免於倒閉 黃仁勳大貴人Sega前CEO現身了
2024/05/18 15:34

拯救輝達免於倒閉 黃仁勳大貴人Sega前CEO現身了
黃仁勳年薪成長60％還不夠？外媒：他應該獲得更多
2024/05/17 16:40

黃仁勳年薪成長60％還不夠？外媒：他應該獲得更多

寶輝歌劇院豪宅聚落 優雅都會生活
傳輝達1顆「怪獸級晶片」要價255萬元 伺服器機櫃成本近1億
2024/05/16 06:59

傳輝達1顆「怪獸級晶片」要價255萬元 伺服器機櫃成本近1億
錢滿出來！現金流成長最猛企業 AMD暴增11倍完勝輝達特斯拉
2024/05/18 16:16

錢滿出來！現金流成長最猛企業 AMD暴增11倍完勝輝達特斯拉
傳輝達和聯發科合攻遊戲晶片 6月可望明朗
2024/05/16 06:52

傳輝達和聯發科合攻遊戲晶片 6月可望明朗
AI再現雄風！輝達漲逾3％、台積電ADR漲2.39％
2024/05/16 06:51

AI再現雄風！輝達漲逾3％、台積電ADR漲2.39％
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播