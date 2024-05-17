歡送任期最長法務部長蔡清祥 邢泰釗致詞拿出「小抄」全場笑了

法務部同仁歡送蔡清祥，檢察總長邢泰釗代表贈送「天平之秤」紀念品。（記者楊國文攝）

2024/05/17 21:44

〔記者楊國文／台北報導〕法務部所屬機關和全國檢調首長等同仁，今天齊聚一堂，歡送創下最長法務部長任職5年10個月紀錄的蔡清祥，蔡清祥感動地說，感謝蔡英文總統、時任行政院長賴清德、蘇貞昌和陳建仁等長官的提攜和支持，及法務部所屬同仁的協助，才能共同推動法務相關革新工作；他更不忘提醒同仁「注意健康」。

新內閣定下週一上任，法務部所屬同仁今天下午4點在5樓大禮堂為部長蔡清祥、政務次長陳明堂、蔡碧仲3人舉辦歡送會，全國檢察首長、調查局長王俊力、行政執行署、矯正署等所署機關首長出席，更生保護、犯罪保護團體也到場歡送，場面盛大。

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檢察總長邢泰釗首先致詞肯定蔡清祥的施政成績，他拿出小抄，妙語如珠地說，蔡清祥的政績太多，只好事先準備小抄才行！全場哄堂大笑。

邢泰釗以感性口吻說，部長在2135天任期內，主持過135次法務部部務會報，當了39年10月的檢察官、在法務部前後服務共24年5月之久，以他和蔡清祥長期相處下來的感覺，蔡清祥有如兄長，工作上則是相濡以沫，另外領導有方，且總是「超前部署」，這是難得的智慧，蔡清祥在任內替法務工作立下重要的根基。邢泰釗也稱讚，陳明堂政次是法務部的「鎮部之寶」。

曾借調法務部檢察司的台北地檢署主任檢察官鄧巧羚，表達基層檢察官心聲說，蔡清祥是一位鐵漢柔情的法務部長，曾提醒同仁的一句話，一直讓她印象深刻，即「從別人的需求中看見工作重點」。法務部一位檢察事務官也上台致詞說，蔡清祥公務繁忙，卻不忘經常到矯正學校探視，蔡清祥曾勉勵同仁，「我們不會漏接任何一位孩子」。

法務部多位同仁也稱讚在法務部任職10多年政次、常次的陳明堂政次時常教導她們勿寫「法律文言文」，要讓民眾看得懂，讓同仁非常受用，「陳明堂是一位具權威、溫暖兼具的長者」。

蔡清祥致詞時，將法務部所處司處工作重要性及貢獻，檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝帶領檢察官偵辦犯罪、3位次長協助推動法務部施政，如數家珍般一一道出，獲得整個禮堂如雷掌聲。

歡送會尾聲，法務部分別致贈蔡清祥、陳明堂和蔡碧仲3人漆器、司法之秤等紀念品，3人也和法務部同仁分批合影留念。

法務部長蔡清祥（中）在歡送會後和同仁開心合影，後排左六是檢察總長邢泰、後排右七是高檢署檢察長張斗輝。（記者楊國文攝）

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