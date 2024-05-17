5/17 大樂透1.97億獎落台中！今彩539頭獎開在台北、桃園

今晚開獎的第113000053期大樂透頭獎開出1注，第113000119期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2024/05/17 22:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月17日開獎的第113000053期大樂透頭獎開出1注，由台中市西區土庫里五權西六街35號1樓「阿蓮一路發彩券行」開出；第113000119期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬，由台北市大安區復興南路一段133之1號「黃金連線彩券行」、桃園市蘆竹區濱海里海山路2段535號1樓「贏家投注站」開出。

第113000053期大樂透中獎號碼「15、33、34、40、41、49，特別號：27」，頭獎共1注中獎，每注可得1億9742萬3717元；貳獎共4注中獎，每注可得149萬0270元；參獎共28注中獎，每注可得8萬3374元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬8759元；伍獎共1683注中獎，每注可得2000元；陸獎共2427注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5805注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1868注中獎，每注可得400元。

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第113000053期49樂合彩中獎號碼為「15、33、34、40、41、49」，四合摃龜；三合共94注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2930注中獎，每注可得1250元。

第113000119期今彩539中獎號碼為「14、19、27、30、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎233注中獎，每注可得2萬元；參獎共8313注中獎，每注可得300元；肆獎7萬9434注中獎，每注可得50元。

第113000119期39樂合彩中獎號碼為「14、19、27、30、38」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共503注中獎，每注可得1萬1250元；二合共14516注中獎，每注可得1125元。

第113000119期3星彩中獎號碼為「598」，壹獎共75注中獎，每注可得5000元。

第113000119期4星彩中獎號碼為「6052」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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