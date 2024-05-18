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「史上最黑箱的立法院！」 黃智賢怒：可能僅傅崐萁知法條內容

立法院院會昨表決國會改革相關法案，期間插曲不斷。（資料照）

立法院院會昨表決國會改革相關法案，期間插曲不斷。（資料照）

2024/05/18 19:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨（17日）預計表決國會改革相關法案，期間插曲不斷，藍綠白立委上午先為爭優先排案權，在議場門口爆發推擠衝突，又因各黨意見不同，現場又多次爆發肢體衝突，場面混亂更吸引多家外媒爭相報導。名嘴黃智賢對此下午在臉書發長文解釋「立法院在打什麼」？

黃智賢表示，「有幾個大表決、幾個影響重大的法案要二讀」，主要是「立法院擴權法案」及「傅崐萁三個花東交通建設，約2兆的特別條例案」，包括環島高鐵、花東快速路，跟高速公路貫穿中央山脈。

黃智賢提到，「所謂的國會改革法案，是讓立法院擁有包括調查權、刑法中增列藐視國會罪、擴大立法院人事同意權，甚至是人事任免權等，先不說，有沒有立法權侵害監察權跟司法權的疑問；先不說，有沒有違憲了。」

「在委員會中，擴權法案跟花東2兆特別條例，都沒有逐條討論，或者說，根本沒有討論；各個立委，總共提出28個不同的版本，就直接過，」黃智賢說，現在是要二讀，「可是，你到底是要通過哪些條文？沒有人知道」，媒體沒人寫條文內容，因為連媒體也不知道，「可能只有傅崐萁知道法條內容。可是，這樣是合法的嗎」？

黃智賢指出，是傅崐萁跟黃國昌把28個版本，在密室發明一個全台灣沒有人知道的修訂版本。「私下討論，是跟翁曉玲的助理。在委員會毫無討論，就逕付二讀」。照理講，立法院長要召開朝野協商，「但是並沒有」。

黃智賢說，立法院官網甚至找不到要二讀的條文，「人民也不知道要通過什麼，甚至連113個立委都不知道，要表決的內容是什麼東西？這樣就要過？就要成為法律？要支持的人連要支持什麼都不知道」。黃智賢怒批，黃國昌居然公開說，他跟傅崐萁聯手要通過的法條，是『最高機密』，居然直到昨天晚上9點多，媒體才拿到草案內容，「這大概是台灣史上最黑箱的立法院」。

黃智賢表示，「傅崐萁要的花東2兆元交通建設，是以法案的表面形式，要求在10年內完成他要求的三大重要交通建設」。法律上，立委沒有增加預算的權力，只有刪減預算的權力。交通建設，需要行政機關做可行性評估，環境影響評估等，再經過嚴謹規畫，提出計畫，「這下可好，居然可以在立法院直接立一個法，說要那些建設，還限期完成」。

黃智賢直言，院會表決過程中，甚至連宣讀都沒有宣讀，「沒有宣讀，還能叫做二讀嗎？這樣通過的，是合於程序正義的嗎？甚至還有讓立委在議場內舉手表決，那就是不記名表決，不用表決器表決，那就不會留下紀錄」。事後，在立法院公報沒有白紙黑字的紀錄，「這是要湮滅證據？事後讓歷史無法追究，誰投票支持，誰反對」。立法院三讀通過，竟然不敢具名表決，傅崐萁跟黃國昌主導的立法院，「已經變成是土匪為王的賊窟，反民主的垃圾場」。

黃智賢接續將砲轟國民黨，「明明是立院第一大黨，明明可以好好的立法，可以撥亂反正，可是為什麼要用粗暴的方式，不顧一切的通過粗製濫造，內容可疑，違反程序正義，甚至違憲的法案？國民黨是真的相信，這種方式是人民期待的？真的以為這樣會得民心？還是真的認為，國民黨不會有一天成為少數黨？」

黃智賢最後說，「法案不公開，也不討論，就要通過，社會會接受？這樣下去，難道不會賠上國民黨的支持度？不會賠上台灣的民主？不會賠上人民的幸福？不會賠上兩岸的利益？當然會，最後只是少數人得到利益。」

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