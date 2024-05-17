獨家》醫院院長與護理師不倫 北市警小隊長白養姦夫之子3年

徐姓醫院院長和護理師通姦生子，高等法院判徐應賠償北市警小隊長林男180萬元。（情境照）

2024/05/17 21:59

〔記者楊國文／台北報導〕北部某知名醫院院長徐男，被控趁護理師人妻值班時，利用權勢迫使發生性關係，自此展開5年不倫戀，人妻還為他產下一子，人妻的丈夫北市警小隊長林員被蒙在鼓裡，還當做親生兒疼愛，直到兩人離婚，才知兒子不是自已親生，憤而提告。

林員不滿徐男與太太發生8次性關係並生子，破壞婚姻幸福，使他身心受創，亦罹患憂鬱症，提告求償200萬元，徐男否認利用院長權勢迫使人妻發生性關係，且求償金額過高，高等法院判徐男應賠償180萬元。可上訴三審。

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林姓小隊長提起民事求償表示，與任職護理師的太太結婚10多年，育有2名子女。2016年間，時任醫院副院長的徐男利用院長權勢，迫使太太在醫院值夜班時，與他在值班室內首度發生性關係；後來徐男2016年升任院長，仍持續脅迫誘騙太太和他交往，直到202年初，2人陸續再發生7次性關係，太太並於2018年12月產下一子。

林員稱原本對該姦情毫不知情，直到2021年3月間太太聲稱壓力大提議離婚，雖經溝通無效而離婚，不久，太太告知內情，他才知道兒子生父是徐男，因身心受創，經診斷患有憂鬱症，需持續就診，要求徐男賠償200萬元。

徐男坦承和人妻發生多次性關係，並稱這是「男歡女愛」的結果，未利用院長職權脅迫或誘騙而交往，且人妻是自願懷孕生子，從未慫恿她和林男離婚。

徐男也指出，事發後的2022年9月已從醫院院長職務離職而自行開業，並細數還有3700萬元房貸、須撫養母親、太太和3名子女，負擔甚重，林男求金額太高。

一審認為徐男侵害林男配權，且情節重大，判決應賠償林男180萬元，徐男不服上訴。

高院認為，人妻在另案民事案指稱，2016年上大夜班時，徐男突然跑到值班室，且整個人壓在她身上，脫掉她的衣服，一直親她，她無法發出聲音，覺得很恐懼，但沒有想要拒絕徐男，就發生性關係，後來徐男安排很多和她接觸的工作機會，就開始交往，顯示徐男並未脅迫人妻發生性關係或交往，但2人發生8次性關係，人妻並懷孕生子，使林男在不知情情況下，養育與他無血緣的兒子，精神受重大痛苦，仍判徐男應賠償180萬元。可上訴。

徐妻則對人妻提告求償120萬元；人妻指稱，徐男利用上司的優勢和她交往，還稱他的婚姻不幸福，她誤信因此和徐男發生性關係，還為徐男墮胎2次，後來才產下一子，為此和林男離婚，並稱徐男對她和兒子均不聞不問，並稱「我也是受害者」，高院認定人妻侵害徐妻配偶權，判應賠償徐妻80萬元確定。

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