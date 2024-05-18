藍白擴權修法是「最高機密」！沈伯洋：陳玉珍連表決什麼都不知道

沈伯洋指出，在野黨立委根本不知道自己在表決什麼、也不知條文長什麼樣，「這就是最可怕的地方」。 （記者陳政宇攝）

2024/05/18 18:22

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院昨處理藍白陣營所提國會擴權案，立委黃捷今（18日）批評，藍白在審查前一晚才喬好條文，民眾黨團總召黃國昌宣稱「條文是最高機密」。立委沈伯洋則披露，從國民黨立委陳玉珍現場發言可發現，在野黨立委根本不知道自己在表決什麼、也不知條文長什麼樣子。

民進黨立委蘇巧慧表示，一個攸關台灣未來憲政運作，即將二讀、三讀的法案，竟然是藍白私下喬出來的「最高機密」，連藍白立委自己都沒有參與討論，媒體要問內容竟然是冒犯，「這不是黑箱，什麼是黑箱」。蘇呼籲，退回法案、逐條審查。

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黃捷也指出，有人聲稱在網路上查得到昨天通過的條文，但這是「錯」的。她並分享一段黃國昌受訪的短片指出，在審查前一晚，藍白才喬好條文的定稿，黃國昌還親口承認搞黑箱，並宣稱「條文是最高機密」。

黃捷直言，別說網路上根本查不到，在台上顧場的立委可能都沒看過最終版，就聽從傅崐萁和黃國昌的指揮投票，黑箱審查、黑箱計票，連條文內容都黑箱！國會一旦開下惡例，未來藍白可以恣意妄為，「民主倒退的改革，欺瞞人民的改革，算什麼國會改革」

沈伯洋則表示，藍白兩黨一直以來都不想讓他發言，程序委員會退案、提案說明不讓他講、委員會說明一上去就被提散會，昨天換我上台的時候他們又停止討論，3分鐘發言到底能造成多大傷害？最後一次輪到他發言時，他人在台大醫院，這是非常可惡的。

沈伯洋說，他當時有向民眾黨立委講，這是沒收民進黨立委發言權，且在廣泛討論時，藍白「最高機密」的條文都還沒給，連條文都不在手上，就要直接進入逐條討論，這非常詭異；而黃國昌面對他的詢問，竟無動於衷、眼神漠然地看著他，但法條不在手上就要二讀，這要怎麼討論。

「民主不只有表決，要有討論才能表決，這才是民主的真諦」，沈伯洋強調，進入「立法院職權行使法」逐條討論時，才剛拿到條文，陳玉珍卻說「現在進入第二條、第一條已經討論完」，很明顯陳完全沒有在看，當天修法是從第二條到第十五條，根本沒有要修第一條，第一案就是要修第二條，「他們根本不知道自己在表決什麼，也不知道條文長什麼樣子，這就是最可怕的地方」。

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