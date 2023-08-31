為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

汽車紅線違停遭攔查 花蓮警查獲大批槍械、子彈百發

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

2023/08/31 19:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮張姓及楊姓男子無照駕車還把車輛違停在紅線上，花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員前往開單，眼尖看到車上有開山刀等違禁物品，擴大搜查後起出改造手槍2支、衝鋒槍2把及上百發制式子彈及毒品，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

吉安警分局指出，北昌派出所員警在昨凌晨執行巡邏勤務時，在吉安鄉建國路與自立路口盤查一部停在紅線上的違停白色TOYOTA汽車，發現車籍為外縣市，駕駛張姓少年才16歲沒有駕照，警方眼尖發現後座有一把開山刀及球棒，見2人神色慌張，眼神閃爍，經搜索後發現大量的槍械跟子彈。

警方指出，現場查扣FNX-9手槍、MP9衝鋒槍、克拉克手槍、衝鋒槍、鎮暴槍各一支、空氣槍2支、槍口抑止器、9MM子彈310顆、霰彈50顆、鎮暴槍子彈一包、摺疊刀、匕首、甩棍各一，開山刀3把，二級毒品咖啡包總重5.38公克等違禁物，初步檢視槍枝可正常運作及擊發，將送驗並進一步調查來源。

局長呂世明說，非法槍彈及毒品為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，本案涉案車輛為他縣市車籍，為防堵外來不法進入花蓮犯案，將持續追溯槍枝、毒品來源及流向。縣警局指出，縣長徐榛蔚肯定員警積極維護治安的努力，今天到警察局親自頒發破案獎金表揚有功人員；另外，花蓮縣警察之友會理事長李盟德也提供破案茶鼓舞員警士氣。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈，縣長徐榛蔚前往頒發破案獎金。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈，縣長徐榛蔚前往頒發破案獎金。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
糗！宮廟前喬債起衝突 他鳴槍示威結果超落漆
2023/08/31 17:55

糗！宮廟前喬債起衝突 他鳴槍示威結果超落漆
男拉K上路出車禍 警起出毒品送辦
2023/08/31 08:43

男拉K上路出車禍 警起出毒品送辦

鴻奕、嘉潤結盟 攜手拓展竹北高鐵特區
高雄男子深夜違停引來特警盤查 搜出87包毒品續溯源
2023/08/30 14:16

高雄男子深夜違停引來特警盤查 搜出87包毒品續溯源
男飛車闖紅燈被警攔下 掉出安毒開溜遭壓制逮捕
2023/08/30 08:36

男飛車闖紅燈被警攔下 掉出安毒開溜遭壓制逮捕

不容忽視的循環警示：不只是手腳冰冷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播