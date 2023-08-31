汽車紅線違停遭攔查 花蓮警查獲大批槍械、子彈百發

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

2023/08/31 19:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮張姓及楊姓男子無照駕車還把車輛違停在紅線上，花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員前往開單，眼尖看到車上有開山刀等違禁物品，擴大搜查後起出改造手槍2支、衝鋒槍2把及上百發制式子彈及毒品，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

吉安警分局指出，北昌派出所員警在昨凌晨執行巡邏勤務時，在吉安鄉建國路與自立路口盤查一部停在紅線上的違停白色TOYOTA汽車，發現車籍為外縣市，駕駛張姓少年才16歲沒有駕照，警方眼尖發現後座有一把開山刀及球棒，見2人神色慌張，眼神閃爍，經搜索後發現大量的槍械跟子彈。

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警方指出，現場查扣FNX-9手槍、MP9衝鋒槍、克拉克手槍、衝鋒槍、鎮暴槍各一支、空氣槍2支、槍口抑止器、9MM子彈310顆、霰彈50顆、鎮暴槍子彈一包、摺疊刀、匕首、甩棍各一，開山刀3把，二級毒品咖啡包總重5.38公克等違禁物，初步檢視槍枝可正常運作及擊發，將送驗並進一步調查來源。

局長呂世明說，非法槍彈及毒品為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，本案涉案車輛為他縣市車籍，為防堵外來不法進入花蓮犯案，將持續追溯槍枝、毒品來源及流向。縣警局指出，縣長徐榛蔚肯定員警積極維護治安的努力，今天到警察局親自頒發破案獎金表揚有功人員；另外，花蓮縣警察之友會理事長李盟德也提供破案茶鼓舞員警士氣。

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花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈，縣長徐榛蔚前往頒發破案獎金。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局北昌派出所警員發現紅線違停車輛前往查緝，發現車上有大批的槍械跟子彈。（警方提供）

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