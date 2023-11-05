2寶人妻熱戀房仲小狼狗 徹夜未歸…搞到小產漏餡

2寶人妻熱戀房仲小狼狗，搞到小產漏餡。（情境照）

2023/11/05 07:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓建築公司經理，結婚10年與妻子育有2子女，去年底發現妻子經常徹夜未歸，並與陌生男子互傳曖昧露骨性愛對話，兩人甚至搞到懷孕小產，遭質問後人妻坦承與從事房仲李男有染憤而提告，李遭法院判賠40萬元，可上訴。

判決指出，陳男去年12月中下旬開始發現妻子，晚歸及徹夜未歸情況日漸嚴重，還與陌生男子互傳親暱、曖昧及論及性愛過程LINE對話，等外遇交往行為。

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在陳男質問下，妻子坦承與李姓房仲業務，已發生性行為，甚至懷孕後流產，嚴重侵害其基於配偶關係之身分法益，向法院提告求償80萬元，李男則辯稱並不知道女方有婚姻關係存在，是在不知情之情況下交往。

橋頭地院審理發現，被告在人妻告知懷孕後，曾傳訊息對她說「你先前就已經有寶寶的經驗了，但我從來沒有過…現正我的立場要考量的問題很多：1.我的伴侶是別人老婆。2.寶寶生與不生。3.生，我另一半的配偶會採取什麼行動？....」，顯然李男明知女方曾結婚為有配偶之人。

橋院衡量原告陳男碩士畢業，為建築公司經理，年收入約135萬元，名下有5筆不動產及投資；被告李男大學畢業不久，為房屋仲介公司員工，每月收入為基本工資，目前失業中，判呂男應賠償40萬元為適。

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