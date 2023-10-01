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陸軍士官長偷吃上士妻還搞大肚 慘被汰除+賠30萬

陸軍602旅廖姓士官長，任職期間認識同部隊一名上士的林姓妻子，兩人發生婚外情還懷孕，上士提告求償，台中地院判賠30萬元。（記者陳建志攝）

陸軍602旅廖姓士官長，任職期間認識同部隊一名上士的林姓妻子，兩人發生婚外情還懷孕，上士提告求償，台中地院判賠30萬元。（記者陳建志攝）

2023/10/01 21:23

〔記者陳建志／台中報導〕時任陸軍602旅廖姓士官長，任職期間認識同部隊一名上士的林姓妻子，兩人暗通款曲出遊和發生性行為，造成林女懷孕，上士對廖男提告，求償精神撫慰金130萬元；法院認定廖男和林女有發生性行為，並審酌廖男事後遭部隊汰除，上士也因拍裸照被軍方記2大過，2人均已非軍職，判廖應給付上士30萬元，可上訴。

上士主張，他之前在陸軍602旅任職和廖男是軍中同僚，未料2022年初發現，妻子和廖姓士官長發生婚外情，並說同年9月25日深夜時，兩人公然在住家附近的路邊擁吻、愛撫，甚至在他出聲喝斥後，兩人更表現出若無其事的自然神態，讓他痛苦萬分，兩人並因此離婚。

廖姓士官長則辯稱，自己是營區官舍的福利委員，林女和先生也住在官舍，因此認識林女，還說因自己是單親父親，除了會聊小孩的事情，還會對感情的事情給予建議，並說林女因丈夫外遇跟他訴苦，自己因此給予關心。他因本次事件遭軍方汰除，無法領取終身俸，目前無業，並單獨扶養2名未成年子女，經濟狀況不佳，認為上士求償過高。

法院審理時，調閱廖男和林女的LINE通話紀錄，發現廖男不僅協助林女找尋墮胎醫院的相關資訊，且向林女道歉，表示願意支付墮胎費用、會幫林女調養墮胎後的身體，還說自己壓力甚大、不會丟下林女，並傳訊息表示「我的錯」、「我也愛你阿」、「從敞開彼此後，沒不愛過」等語，認定士官長在林女婚姻關係存續期間，與她發生性行為。

法官審酌，上士曾因和女子合拍裸照被軍方記2大過，現已退伍，廖姓士官長也因此事發生後被部隊汰除，目前僅在餐廳打零工，及本件侵權行為的時間、次數、樣態，與對上士造成精神上痛苦的程度，認定上士請求的精神慰撫金應以30萬元為適當，可上訴。

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