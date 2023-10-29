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大老闆與已婚女房仲有染 傳訊「親妳咪咪舒服不」讓人夫怒告

台中市一名年收超過500萬的蔡姓工廠老闆，因投資房產認識已婚女仲介卻搞曖昧，傳訊「我親妳咪咪舒服不」等露骨訊息。（情境照）

台中市一名年收超過500萬的蔡姓工廠老闆，因投資房產認識已婚女仲介卻搞曖昧，傳訊「我親妳咪咪舒服不」等露骨訊息。（情境照）

2023/10/29 23:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年收超過500萬的蔡姓工廠老闆，因投資房產認識已婚女仲介卻搞曖昧，傳訊「我親妳咪咪舒服不」等露骨訊息，被女仲介丈夫看到提告求償300萬元，案件審理時蔡辯稱是玩笑話，但法官不採信認定兩人有身體親密接觸，蔡已侵害配偶權，判賠15萬元，可上訴。

判決指出，蔡男名下有多筆房產，去年報稅所得達超過500萬元，因投資房產認識已婚女仲介，雙方從帶看房衍生出婚外情，蔡毫不顧忌女房仲已婚身分，不僅讓她天天晚歸，連同事、鄰居也都在背後議論紛紛，也導致女仲介與丈夫的夫妻關係越來越差。

女仲介丈夫察看妻子手機後發現，妻子與蔡男從去年9月至11月間密集傳送露骨訊息，兩人之間竟有「我摸妳咪咪，親妳咪咪舒服不」、「誰摸妳阿」、「被我摸舒服，被他摸不舒服吧！」、「就只有您」、「人家專業，不會亂摸，又不是您」等對話，可見兩人已發展不當男女關係，侵害他配偶權，因此提出損害賠償告訴，求償300萬。

全案審理時，蔡男辯稱人夫以不當方法竊取的LINE對話，沒有證據能力，且請求300萬元也過高，請求法院酌減至1萬元才合理。台中地院審理後，認定蔡男與女仲介有發生身體親密接觸，逾越普通朋友的關係，甚至女仲介也曾傳訊給蔡的對話脈絡，顯然蔡知道女仲介已婚身分，認定蔡侵害配偶權事證明確。

法官審酌雙方資力等一切情狀後，認為求償300萬元過高，蔡應賠15萬元為合理，其餘請求金額駁回，仍可上訴。

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