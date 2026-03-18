伊朗安全首長拉里賈尼傳遭擊斃 務實精明成政權核心

以色列政府聲稱，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼已遭擊斃。（歐新社檔案照）

當以色列與美國的空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）時，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）短暫地變得比他過去數十年來更具權勢。在當前戰爭的前2週，拉里賈尼扮演比伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）更為顯眼的角色；穆吉塔巴自獲任命接替遇害的父親以來，從未公開露面。

《法新社》報導，去年6月以色列為期12天的空中突擊，提升了這位長期核心人物的知名度。這位安全首長上週被目擊，在德黑蘭的一場親政府集會中與群眾同行，這是對以色列與美國表達蔑視的跡象。

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然而，拉里賈尼做為德黑蘭眼中能夠駕馭意識形態與外交的關鍵人物而重返聚光燈下，如今似乎已戛然而止。以色列政府17日表示他已遭擊斃，但他尚未公開露面以證明事實並非如此。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在電視上宣布他的死訊，並主張拉里賈尼的垮台，能為伊朗人民提供一個起義推翻神職統治者的契機。儘管納坦雅胡坦承，人民起義不會在一夜之間成功，但專家同意，拉里賈尼是這個伊斯蘭共和國生存保衛戰中的關鍵人物，也是已故前最高領袖哈米尼的得力助手。

這起狙殺行動也向伊朗民眾傳達一個訊息：拉里賈尼在今年1月的鎮壓行動中，扮演絕對核心的角色。

巴黎智庫「尚恩．喬瑞斯基金會」（Jean Jaures Foundation）中東觀測站（Middle East Observatory）共同主任哈爾法（David Khalfa）指出，最近幾個月來，特別是自2025年6月以來，拉里賈尼一直是維持伊朗政府延續性的核心要角。

哈爾法表示，拉里賈尼實際上一直是掌管政權生存、區域政策與防禦戰略的人物。

68歲的拉里賈尼善於在意識形態的忠誠與務實的治國理政之間取得平衡，主導伊朗的核子政策與戰略外交。戴著眼鏡、以語氣沉穩聞名的拉里賈尼，在經歷軍隊、媒體與立法機構的漫長職涯後，據信深受哈米尼的信任。

在2025年6月伊朗與美以爆發戰爭後，拉里賈尼被任命為伊朗最高安全機構「最高國家安全委員會」（SNSC）首長（他曾在近20年前擔任此職），負責協調防禦戰略並監督核子政策。

他後來在外交舞台上變得日益活躍，曾前往阿曼與卡達等波斯灣國家，當時德黑蘭正謹慎地參與談判，但這些談判最終因戰爭而破局。

國際危機組織（ICG）伊朗專案主任瓦艾斯（Ali Vaez）在中東戰爭爆發前曾表示：「拉里賈尼是真正的核心圈內人，是個精明的操盤手，熟悉體制的運作方式。」

拉里賈尼1957年出生於伊拉克納加夫（Najaf），父親是一位知名什葉派神職人員，與伊斯蘭共和國建立者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）關係密切。他擁有德黑蘭大學（University of Tehran）的西方哲學博士學位。數十年來，拉里賈尼家族在伊朗政治體系中極具影響力。他的一些親屬曾是貪腐指控的目標，但他們均予否認。

做為兩伊戰爭期間的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）老兵，拉里賈尼後來自1994年起領導國家廣播電視台（IRIB）長達10年，隨後於2008年至2020年擔任國會議長。

1996年，他被任命為哈米尼在最高國家安全委員會的代表，後來成為該委員會秘書與首席核子談判代表，在2005年至2007年間領導與英國、法國、德國及俄羅斯的談判。

他曾參加2005年總統大選，但敗給民粹主義候選人艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad），兩人後來在核子外交上產生分歧。拉里賈尼隨後在2021年與2024年皆被取消競選總統的資格。

觀察家認為，他重新出任SNSC首長，反映了他做為一個能將意識形態承諾與務實主義相結合的保守派的聲譽。

拉里賈尼支持2015年與世界強權達成的具里程碑意義的核協議，但該協議在3年後因美國總統川普撤回支持而瓦解。

2025年3月，拉里賈尼警告，外部壓力可能迫使伊朗放棄不發展核武的承諾。他告訴國家電視台：「我們並未朝著武器化發展，但如果各方在伊朗核問題上行事不當，將迫使伊朗朝這方向邁進，因為它必須自衛。」

拉里賈尼一再堅稱，與華府的談判應僅限於核子政策，他並捍衛鈾濃縮是伊朗的主權權利。

而今年1月，拉里賈尼深陷德黑蘭當局對反政府抗議活動的殘酷鎮壓之中。在因生活成本高漲爆發全國性抗議後，拉里賈尼成為1月遭美國制裁的官員之一，理由是他「暴力鎮壓伊朗人民」。根據人權團體的說法，數千人在政府的殘酷鎮壓中喪生。

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