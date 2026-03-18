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    阿里山高峰大飯店深夜火警！波及隔壁文山賓館 180餘人急疏散

    2026/03/18 07:33 記者王善嬿／嘉義報導
    高峰大飯店昨晚火警，工作人員緊急疏散旅客。（民眾提供）

    高峰大飯店昨晚火警，工作人員緊急疏散旅客。（民眾提供）

    阿里山國家森林遊樂區內的高峰大飯店，17日晚間11點許發生火警，火勢自3樓蔓延，濃煙四起，還波及隔壁棟的文山賓館，2間緊急疏散約180餘名旅客、工作人員，所幸經約3小時將火勢撲滅，是否因電線走火等原因起火，今嘉義縣消防局將進行火災鑑識調查。

    嘉縣消防局昨晚11點許接獲報案，立即派遣10個分隊人車上山馳援，現場起火建築為鋼筋混凝土建物、高4層樓，到場時火勢明顯燃燒，濃煙密布，立即拉水線灌救。

    有旅客說，晚間先聞到疑似燒東西味道，後來聽到房間外人聲吵雜，才察覺情況不對勁，後來聽到有人喊「大火、大火」才知道發生火警，連忙拿皮包、手機離開。

    高峰大飯店負責人陳昆茂表示，昨晚不在飯店，他緊急趕回飯店，火勢從3樓房間倉庫悶燒竄出，該間倉庫都放置飯店備品，嘉義縣消防局派人車到場救援，所幸人員都平安；昨晚遊客與工作人員約80多人都平安疏散，房間多遭煙燻，財產損失難以估計。

    文山賓館負責人廖景泰說，高峰大飯店昨晚11點多不明原因起火，賓館建材都是防火材質，雖火勢沒有延燒，不過多個房間與賓館內裝潢遭到高溫熔化、濃煙燻黑，須重新整修；昨晚賓館內住宿105人，緊急在深夜疏散，並安排遊客到其他間飯店住宿，都平安。

    高峰大飯店昨晚不明原因起火，濃煙及高溫波及隔壁的文山賓館，2飯店疏散180多人。（民眾提供）

    高峰大飯店昨晚不明原因起火，濃煙及高溫波及隔壁的文山賓館，2飯店疏散180多人。（民眾提供）

    阿里山高峰大飯店起火煙燻情形。（民眾提供）

    阿里山高峰大飯店起火煙燻情形。（民眾提供）

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