基隆酒醉女駕駛失控逆向釀3車連環撞 6旬婦受困骨折

基隆市消防局以油壓剪等機具，將受困在駕駛座內的65歲唐女救出送醫，送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

基隆市七堵區五堵交流道千祥橋路段，今天（18日）凌晨發生3車連環車禍。28歲張姓女子酒後駕車，失控衝入對向車道，致無辜的65歲唐姓女駕駛受困在變形的駕駛座內，經消防隊員利用重型破壞器材，花了30分鐘才將她救出送醫，還好唐女意識清楚，無生命危險。警方發現張女渾身酒氣，測得張女酒測值達每公升0.56毫克，依張女涉犯公共危險罪偵辦。

基隆市消防局今天凌晨0時29分接獲報案，五堵交流道千祥橋發生1輛大貨車與2輛小客車碰撞事故，調派七堵、百福分隊共5部消防車及救護車，由七堵分隊長王士誠、百福小隊長李岳錡率領11名消防隊員趕抵現場。

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消防隊員抵達發現，1輛大貨車與2輛小客車連環撞；其中一輛轎車28歲張姓女駕駛已先行自行脫困，另一輛轎車上65歲唐姓女駕駛受困在變形車體內，表情痛苦。

消防隊員以油壓破壞剪等重型器材，剪開駕駛座車門，花了約30分鐘，成功將唐女救出送往基隆長庚醫院救治。經初步檢查，唐女左手骨折，張女則意識清楚，雙雙被送往長庚醫院救治，2女皆無生命危險。

事故後，現場交通一度受到影響。警方調查，張女駕車行經事故路段時，欲右轉往國道方向時，因飲酒精神不濟，失控駛入對向車道，撞及唐女的車輛及李男大貨車，導致唐女受有左手骨折等傷。警方發現張女渾身酒味後，測得張女酒測值達每公升0.56毫克，依張女涉犯公共危險罪偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

基隆市消防局以油壓剪等機具，將受困在駕駛座內的65歲唐女救出送醫，送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局以油壓剪等機具，將受困在駕駛座內的65歲唐女救出送醫，送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

基隆市28歲張姓女子酒後駕車，行經七堵區天祥橋時，失控衝入對向車道，撞及唐女駕駛的紅色轎車與大貨車，唐女一度受困車內動彈不得。（記者林嘉東翻攝）

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