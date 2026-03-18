伊朗證實國安首長拉里賈尼遭擊斃 最高領袖拒絕停火

德黑蘭週二（17日）證實，伊朗國安首長拉里賈尼（見圖）遭以色列擊斃。（路透）

德黑蘭週二（17日）證實，伊朗國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃。這是自美以戰爭首日以來被鎖定擊殺的最高階人物。同時，一名伊朗高層官員表示，伊朗新任最高領袖已拒絕由中間國家轉達的降溫提議。

綜合外媒報導，根據伊朗最高國家安全委員會發布的聲明，拉里賈尼與其子莫特札・拉里賈尼（Morteza Larijani）、辦公室主任巴亞特（Alireza Bayat）以及數名隨行警衛一同在空襲中喪命。

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在此之前，以色列已宣布拉里賈尼與革命衛隊志願民兵「巴斯杰（Basij）」部隊指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）等人，均已在16日晚間精準軍事打擊中遭到擊斃。

拉里賈尼被視為伊朗最具權勢的人物之一，出身伊朗最知名的政治家族之一，許多媒體將其家族比擬為美國的甘迺迪家族，他是已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其子、繼任者穆吉塔巴（Mojtaba）的親信，以在體制內各派系與外國外交人士之間維持務實關係而聞名。

另外，一名要求匿名的伊朗高層官員表示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴已拒絕透過外交部轉達的「降低緊張或與美國停火」提議。

該官員指出，穆吉塔巴在就任後首次外交政策會議中表示，在美國與以色列「被迫屈服、承認失敗並支付賠償」之前，「現在不是談和平的時候」。穆吉塔巴就任後尚未公開露面，官員並未說明他是親自出席或透過遠端參與這場會議。

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