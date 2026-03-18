為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗證實國安首長拉里賈尼遭擊斃 最高領袖拒絕停火

    2026/03/18 07:52 即時新聞／綜合報導
    德黑蘭週二（17日）證實，伊朗國安首長拉里賈尼（見圖）遭以色列擊斃。（路透）

    德黑蘭週二（17日）證實，伊朗國安首長拉里賈尼（見圖）遭以色列擊斃。（路透）

    德黑蘭週二（17日）證實，伊朗國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃。這是自美以戰爭首日以來被鎖定擊殺的最高階人物。同時，一名伊朗高層官員表示，伊朗新任最高領袖已拒絕由中間國家轉達的降溫提議。

    綜合外媒報導，根據伊朗最高國家安全委員會發布的聲明，拉里賈尼與其子莫特札・拉里賈尼（Morteza Larijani）、辦公室主任巴亞特（Alireza Bayat）以及數名隨行警衛一同在空襲中喪命。

    在此之前，以色列已宣布拉里賈尼與革命衛隊志願民兵「巴斯杰（Basij）」部隊指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）等人，均已在16日晚間精準軍事打擊中遭到擊斃。

    拉里賈尼被視為伊朗最具權勢的人物之一，出身伊朗最知名的政治家族之一，許多媒體將其家族比擬為美國的甘迺迪家族，他是已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其子、繼任者穆吉塔巴（Mojtaba）的親信，以在體制內各派系與外國外交人士之間維持務實關係而聞名。

    另外，一名要求匿名的伊朗高層官員表示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴已拒絕透過外交部轉達的「降低緊張或與美國停火」提議。

    該官員指出，穆吉塔巴在就任後首次外交政策會議中表示，在美國與以色列「被迫屈服、承認失敗並支付賠償」之前，「現在不是談和平的時候」。穆吉塔巴就任後尚未公開露面，官員並未說明他是親自出席或透過遠端參與這場會議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播