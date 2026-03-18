女子掌摑律師公會理事長！10多律師在場 台中地院挨轟回應了

林姓女子昨天在台中地院走廊大鬧，還當場打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌，台中地院對於民眾在院內遭受暴行，表示遺憾與歉意。（民眾提供）

台中市一名林姓女子（46歲），之前因傷害、恐嚇3名女律師，昨天下午台中地方法院開庭，台中律師公會號召10多位律師到場聲援，沒想到開庭前，林女卻在走廊大鬧，還當場打了台中律師公會理事長吳中和一巴掌，後續開庭時承審法官又援引法院組織法改為不公開審理，做法遭質疑，現場律師也批評，沒依現行犯將林女逮捕，質疑台中地院太消極。

台中地院表示，嚴厲譴責暴力，對於民眾在院內遭受暴行，深感遺憾與歉意，將檢討相關警力配置。

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對於此起暴力衝突，台中地院表示，對於在法院內公然對身著法袍的律師進行施暴，漠視人民近用司法權利，甚表憤慨。有關告訴乃論罪嫌部分，尊重被害人依法追究法律責任的權利，但對於非告訴乃論罪嫌部分，則於查明事證後，將依職權告發。

對於外界質疑未依現行犯逮捕，台中地院表示，昨天事前已加派法警，但因林女突然出手掌摑吳中和理事長，屬瞬間失控的脫序行為，在場法警未能於第一時間阻卻其突發攻擊，但隨即將林女與吳理事長隔開，並控制現場、阻止繼續攻擊。

台中地院強調，因當時法庭外走廊人潮眾多、法警首要任務為隔離雙方、避免衝突擴大。又因傷害罪屬告訴乃論之罪，且被攻擊的吳理事長已立即報警處理，法警當下無法立即判斷吳理事長是否受傷，故以維持法院秩序為先。事發8分鐘內即由獲報到場的轄區警力接手處理後續調查釐清事宜，基於機關職權尊重，故未發動逮補。

至於改為不公開審理，是承審法官考量林女今年2月間曾有情緒失控、涉嫌恐嚇旁聽民眾的脫序行為。又考量昨天在法庭外的失控暴行，為維護法庭尊嚴、確保訴訟程序順利進行，承審法官認為，若採公開審理，有妨害公共秩序之虞，才依法院組織法第86條第1項但書規定，裁定本案改採不公開審理。

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