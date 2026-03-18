對伊朗戰爭導致武器交付更慢？ 美官員：對台軍售移交進度未延後

美國官員17日在眾議院聽證會上表示，美國對台運送軍武的進度並沒有因此延後。圖為NASAMS飛彈系統。（路透）

美國對伊朗發動大規模空襲至今，武器彈藥庫存持續消耗中，外界好奇此舉是否會影響美國軍售供貨期程。美國國務院政治軍事事務局首席副助理國務卿布朗（Stanley Brown）17日在眾議院聽證會上表示，美國並沒有讓對台運送軍武的進度延後。

根據《路透》報導，在伊朗戰爭爆發之前，美國對台軍售就已累積數十億美元的軍售訂單尚未交付，有美國官員警告，美國國防產業可能無法滿足需求，甚至可能被迫放慢對包括台灣在內買家的武器交付作業，而台灣目前正面臨來自中國與日俱增的軍事壓力。在此同時，《路透》上週引述知情人士說法指出，一份總價約140億美元（約新台幣4500億元）、包含先進攔截飛彈在內的重大美國對台軍售方案已準備就緒，只要美國總統川普批准後就會公布。

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布朗17日在眾議院外交委員會聽證會上表示：「我們有延遲向台灣運送裝備嗎？沒有。」強調川普政府正在尋找加快移交的方式，但布朗並沒有透露具體細節。在聽證會中多名眾議院議員對台灣情勢表達關切，來自佛州的委員會主席馬斯特（Brian Mast）以及其他共和黨人指責民主黨拖延對重要盟友的關鍵援助，認為這些盟友正面臨國際威脅。

對此，紐約州聯邦眾議員、該委員會最高階民主黨人米克斯（Gregory Meeks）則認為，繞過國會對重大軍售案的審查，會削弱對人權的監督。

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