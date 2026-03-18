多國拒護航荷姆茲 矢板明夫籲台灣「一句話」挺川普：會非常有價值

美國總統川普要求盟國協助重新開放荷姆茲海峽以恢復石油運輸，但這項呼籲多半遭到回絕，不過資深媒體人矢板明夫提出4點分析，建議台灣應該表態「願意在能力範圍內，與相關國家討論是否參與護航行動」。圖為示意圖。（路透）

美國總統川普要求盟國協助重新開放荷姆茲海峽以恢復石油運輸，但這項呼籲多半遭到回絕，不過資深媒體人矢板明夫提出4點分析，建議台灣應該表態「願意在能力範圍內，與相關國家討論是否參與護航行動」，強調這不只是對美國的實質支持，也是告訴世界台灣不只是「被保護的對象」，而是願意為國際秩序付出的一員。

矢板明夫在臉書發文指出，美國總統川普近期呼籲各國協助維護荷姆茲海峽航行安全，但多數國家態度消極，能出力的不多，願意出面的更少。不過他認為在這種情況下，台灣應該反其道而行，主動表態。

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矢板明夫建議，不需要高調承諾出兵，也不必立即做出軍事決定，只要清楚說一句話就夠了。「如果國際社會有需要，台灣願意在能力範圍內，與相關國家討論是否參與護航行動。」矢板明夫強調，這一句話，會有非常高的價值，並提出4點分析。

第一，這是對美國的實質支持。當前美國在全球安全事務上的壓力不斷增加，尤其是在中東這種長期高風險區域。台灣如果能表達「願意幫忙」的態度，即使只是政治層面的支持，也會讓美方重新評估台灣的戰略意義。認為台灣是一個可以合作的夥伴。

第二，這是為台灣自身利益發聲。台灣的石油幾乎完全依賴進口，其中相當一部分必須經過荷姆茲海峽。一旦局勢惡化，所受的影響非常大。與其被動承受風險，不如主動表態參與，至少讓自己的利益被納入決策考量。

第三，也是最容易被低估的一點，那就是台灣並非沒有能力。以國軍現有的戰力來看，「成功級」巡防艦本身具備遠洋航行能力，續航力與海上作戰系統足以支撐長時間任務。如果搭配「磐石艦」這類快速戰鬥支援艦進行補給，理論上完全可以完成一次中東航線的護航任務。台灣海軍過去也多次執行過遠海訓練和長航部署，並非沒有經驗。換句話說，這不是「做不到」，而是「要不要做」。

第四，這會改變國際社會對台灣的印象和定位。過去，很多國家把台灣視為「需要被保護的對象」，但不確定台灣是否願意承擔責任。這一次，如果台灣站出來，即使只是表態「願意站出來」，也是在告訴世界：台灣不只是安全消費者，而是願意為國際秩序付出的一員。

矢板明夫也直言，當然，風險需要評估，能力需要精算。台灣不必急於派遣艦隊，更不需要單獨行動。最務實的方式，是在多邊架構下，保留彈性，循序漸進參與。但前提是「先開口」。

矢板明夫在文末也強調，在國際政治中，很多機會不是來自實力本身，而是來自於在關鍵時刻是否表達立場。荷姆茲海峽的危機，對高度依賴能源進口的台灣來說，是風險，也可能是機遇。

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