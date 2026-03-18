「福特號」離奇火災後將暫離中東 航向希臘休整

福特號航空母艦將前往希臘、暫離中東。（路透）

美國海軍最新銳航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN 78）上週在紅海執行任務期間發生火災，導致2名水兵受傷。美國官員17日指出，目前位於紅海的「福特號」將暫離中東，預計將航向希臘克里特島休整。

根據《路透》報導，美國官員指出，「福特號」將暫時離開中東，前往希臘克里特島的蘇達灣休整。關於船上失火狀況，官員透露，12日的火災發生在主要洗衣房，接近200名水兵因吸入濃煙受傷接受治療，火勢持續延燒數小時，約有100個臥舖受到影響，許多船員「無床可睡」。

請繼續往下閱讀...

官員另透露，火災過後水手與船員們失去了床鋪，雖然並未影響航艦戰力與部署，但仍出現棘手問題，就是自火災發生之後，許多水兵都沒辦法洗衣服。至於「福特號」要在克里特島停留多久，官員並未回應。

此外，由於「福特號」目前已進入部署第10個月，若至4月中旬仍未返港，將打破「林肯號」（USS Abraham Lincoln）於2020年創下的294天紀錄，不過在傳出未來將航向希臘港口後，「林肯號」紀錄將持續維持，而「福特號」在中東的任務可能由「布希號」航空母艦接手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法