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    首頁 > 國際

    大白天現火球！7噸隕石劃過克里夫蘭 爆炸威力達250噸TNT

    2026/03/18 08:27 即時新聞／綜合報導
    一顆重達7噸的隕石週二以時速4萬5000英里（約7萬2420公里）劃過美國克里夫蘭上空。（美聯社）

    一顆重達7噸的隕石週二以時速4萬5000英里（約7萬2420公里）劃過美國克里夫蘭上空。（美聯社）

    一顆重達7噸的隕石週二以時速4萬5000英里（約7萬2420公里）劃過美國克里夫蘭上空，並在劇烈爆炸聲中解體，驚動當地居民，一度誤以為發生爆炸。

    《美聯社》報導，儘管當時為當地時間上午9時，美國仍有多個州的民眾目擊這顆明亮的火球劃過藍天。美國流星學會表示，從威斯康辛州到馬里蘭州均接獲目擊通報。美國國家航空暨太空總署（NASA）隨後證實，該隕石直徑接近6英尺（約1.83公尺）。

    美國流星學會執行長赫根羅瑟（Carl Hergenrother）表示，「這確實看起來像一顆火球，也代表它就是隕，一種小型小行星。」他也解釋，「現在有很多物體被發射到太空，因此有時候看到燃燒的物體其實是重返大氣層的衛星，但通常不會如此明亮。」

    NASA則表示，該隕石最早出現在伊利湖（Lake Erie）上空約50英里處，在高空飛行超過34英里（約55公里），最終在梅迪納（Medina）北方的瓦利市（Valley City）上空解體。

    該隕石解體時釋放出相當於250噸TNT的能量，並引發巨大聲響。克里夫蘭國家氣象局（NWS）人員也表示聽到爆炸聲並感受到震動，目前尚未接獲發現隕石碎片的通報。

    當地時間上午9時許，美國有多個州的民眾目擊這顆明亮的火球劃過藍天。（美聯社）

    當地時間上午9時許，美國有多個州的民眾目擊這顆明亮的火球劃過藍天。（美聯社）

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