對拖吊蟑螂開刀！ 北市刑大逮騰至、東海2業者6人送辦

警方查抄「拖吊蟑螂」，查扣三輛吊車。（記者劉慶侯翻攝）

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國內「拖吊蟑螂」肆虐！北市刑大鎖定雙北3家拖吊業者，今逮捕「騰至拖吊」蔡姓老闆與「東海」許姓業者，及3名男司機、1名女員工，以組織犯罪條例、稅捐稽徵法、詐欺及恐嚇等罪嫌將6人送辦。

另名業內知名的「小崔拖吊」的崔姓業者，因日被爆料「3.7公里索價45000元」後立刻出國，警方將再展開查緝動件。

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警方初步調查，3家拖吊業者作案涉及雙北、桃園等區域，自113年起至今，有報案成立的被害人約22人，但因有的選擇吞忍，所以受害者總數應至少有約5、60位。

北市刑大針對拖吊蟑螂肆虐，調閱相關報案紀錄交叉比對，查出有3家不同的拖吊業者涉入其中，包括蔡姓、許姓及崔姓等業者，其中，崔男在界內「相當有名」，前日又被民眾爆料登上媒體版面，他嗅出有危險的味道馬上出國，目前滯外未歸。

警方同時查出，許姓業者的26歲許姓女友，在拖吊公司負責接電話，隨後指派司機出發，警方也掌握28歲的李姓、32歲的劉姓以及19歲的陳姓司機等人。

警方17日逮捕蔡、許等兩名業者，另外還有司機以及員工等4人，訊後將依組織犯罪條例、稅捐稽徵法、詐欺以及恐嚇等罪嫌將6人送辦，也將追查其他共犯。

根據台北市政府統計，近三年因車輛故障使用業者拖吊服務後，反映價格過高或不合理的申訴案，計有31件，其中不乏上網搜尋道路救援受騙案例，不到兩公里被索討4萬餘元。

有民眾上網尋求道路救援，致電網站詢問和現場報價，業者都稱是「1200元＋每公里30元」計費，遂從內湖區民權東路6段拖吊至陽光街，付費時卻被索討4萬1千餘元，雙方協商未果，業者揚言提告迫使民眾接受。

另一例為車子沒油半路熄火，在網路上搜尋道路救援，業者於電話中報價出車1200元，協議每公里收費金額，民眾因現場環境混亂，未第一時間確認報價，直接回覆確認救援，完成後對方堅持現金付款，費用高達5萬6000元。有民眾報警處理，拖吊業者再出面協調，將價格改至2萬至4萬元左右，有民眾因此買單，但也些民眾不買帳，司機還刻意將車放在拖吊板上，不願意放車，企圖逼被害人就範。

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