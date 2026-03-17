少子化海嘯恐提早20年襲來！ 王婉諭：6年後小學新生人數減半

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

近來積極針對生育率議題發聲的時代力量黨主席王婉諭，今（17日）晚在社群PO文表示，台灣生育率若持續低下，少子高齡化的「海嘯」恐將提前20年到來，屆時最先受到衝擊的就是教育體系，「面對這樣的危機，政府不能再用舊的思維、舊的時程表來規劃未來。」

王婉諭今晚在臉書發文，「今年1到2月，全台新生兒出生數僅約15000人，比去年同期大幅減少了23%。如果趨勢不變，今年的新生兒總數，極可能跌破9萬大關。這個數字是什麼概念？根據國發會2年前的推估，新生兒掉到9萬人以下，本該在2048年才會發生。代表少子高齡化的海嘯，恐怕將提早20年到來。」

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「首當其衝的，就是教育體系。按照目前趨勢，6年後，小學入學的學童數就會減半。18年後，整個國民義務教育的學生數，只有現在的一半。到時候，大學入學人數同樣會腰斬，台灣超過150所大專院校，將被迫迎來大規模的系所整併與退場潮。大學退場、廢校併校、教師工作保障、校園空間轉型，這些原本就不得不面對的問題，恐怕都會比預期早很多到來。留給我們的準備時間，已經不多。」

她接著說：「與此同時，台灣的高齡人口快速增加。10年後，台灣高齡人口將增加150萬人，20年後將增加250萬人。出生率的斷崖式下降，意味著扛起長照重擔的工作年齡人口，也在快速萎縮。未來世代將承擔的照顧負擔，恐怕會比我們想像的還要沈重很多。同時，醫療照護、製造業、餐飲住宿、營建工程等等，現在就已面臨缺工的重要產業，也將面臨越來越嚴重的勞動力危機。支撐台灣社會正常運作的人力基礎，很快就要承受前所未有的壓力。」

最後王婉諭直言，「面對這樣的危機，政府不能再用舊的思維、舊的時程表來規劃未來。國發會必須立即修正人口推估模型！國發會必須立即修正人口推估模型！行政院要以新的現實為基礎，重新盤點教育、產業、長照、財政、國防等各方面的政策時程與資源配置。危機就在眼前，我們已經沒有原地踏步的餘地。政府必須正視這個真相。」

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