人妻對小王說卵巢痛、騎你頂太… 大學師靠對話揭慘綠真相

一名大學男教師發現林姓妻子與王姓男網友交往異常，其妻與王男在LINE通訊互稱老公、老婆，對話親暱還傳裸照。（情境照）

2023/10/17 21:02

〔記者王俊忠／台南報導〕一名大學男教師發現林姓妻子與王姓男網友交往異常，其妻與王男在LINE通訊互稱老公、老婆，對話親暱還傳裸照，2人對話顯示，林女說卵巢在痛、頂太、騎你…；王男說要問男師何時辦好交接？林女稱丈夫不離就是不離。台南地院判林女與王男要連帶賠30萬元給男師。

大學男師指與林姓女子結婚後，育有2名子女；王姓男子是其妻的男網友，王明知林女是人妻，在林女住院時，王男假冒是林女胞兄前往探視；王男還協助林女在外租屋同居，兩人於2023年在LINE通訊互稱彼此為老公、老婆，並有親密對話及傳送裸照，足見兩人有同居過夜、發生性關係，侵害其配偶權，為此向林、王兩人求償100萬元。

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王男辯說，與林女是網友關係，是林謊稱已離婚，他才跟林女來往，未故意侵害男師配偶權；是林女有租屋需求，他擔心林一人前往看屋恐發生危險，請他陪同看屋，兩人無踰矩不當行為；且男師違法取得其妻手機內的對話內容，不具證據能力，原告提告無理。

一審法官檢視林、王兩人對話，發現除互稱老公、老婆，林女還對王男說「我應該卵巢在痛、我有啊，騎你，頂太、搞也跟你搞，不然要跟誰…」；王男對林女回說「頂到哦，所以會痛，我也說過不會離開，除非你說你不要我」，王男還傳自己裸上半身照片與嘟嘴吻自拍照給林女，依社會生活經驗法則判斷，兩人交往已超越一般異性朋友的社交分際，可採信有婚外情。

法官並從2名被告對話，認定王男明知介入男師的家庭，還知悉男師不願意與林女離婚，仍與林女繼續交往，確有侵害男師配偶權的故意；而男師取得妻子手機對話內容，王男無證據證明男師是不法竊錄或監控等嚴重侵害人性尊嚴的方式取得，男師的舉證可以當作證據，因此判林、王兩人敗訴，需連帶賠償30萬元給男師；此案還可上訴。

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