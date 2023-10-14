為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「小王」前女友助攻！男離婚後突收陌生女訊息 踢爆妻子偷吃

男子離婚後，突收陌生女子訊息揭他妻子早就在外面偷吃。（情境照）

男子離婚後，突收陌生女子訊息揭他妻子早就在外面偷吃。（情境照）

2023/10/14 19:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗男子「阿東」（化名）離婚不久，突然收到陌生女子Telegram訊息，得知前妻於2人婚姻存續中即與陳姓男子私下交往，出遊時擁抱、勾肩、接吻親密合照。阿東怒告前妻、陳男，苗栗地方法院判被告2人應連帶賠償精神慰撫金20萬元給阿東。而傳訊息給阿東的陌生女子，則是陳男的前女友。

阿東與前妻的婚姻維持2年多，2人今年5月間辦理兩願離婚。不料，阿東離婚後不久突然收到陌生女子以Telegram傳來訊息，內容提及他的前妻婚姻存續期間，早已與陳男私下交往，還附上阿東前妻與陳男以通訊軟體互傳「想你了」等曖昧訊息，及2人出遊時拍攝的擁抱、勾肩、接吻親密合照。

阿東怒不可遏，對前妻、陳男提起民事侵權行為損害賠償告訴，據收到Telegram訊息內容中的對話紀錄及親密照片為證，主張配偶權遭侵害，向2人求償60萬元的精神慰撫金。

阿東的前妻聲稱，「想見你」等訊息僅是表達期待與朋友共同出遊心情，與男女交往關係無涉，否認有在婚姻關係存續中與陳男交往。陳男則辯稱，擁抱、接吻、勾肩的合影照，是一同出遊的友人為求拍照畫面生動，要求2人配合擺拍，並非親暱互動合影。

陳男並主張，阿東收到的Telegram訊息內容對話紀錄及照片，是他前女友未經他同意，擅自翻拍其手機內存照片及通訊軟體對話紀錄，以侵害其隱私權之違法手段取得，再傳送給阿東作為證據，應認無證據能力。

但法官認為，縱陳男的前女友未經陳男同意察看其手機而取得對話紀錄及出遊照片，但非以不法竊錄或植入軟體、監控等嚴重侵害人性尊嚴之方式獲得，也非以強暴、脅迫或其他不法手段，阿東更僅是被動接受提供的資料。

法官認為，考量妨害他人婚姻權益之不法行為，常以隱秘方式為之，上開證據資料於此類案件中具相當之重要性及必要性，阿東確有使用該等證據維護其身分法益之訴訟權益，並促進法院發現真實，惟若非藉由此種方式，實難取得此類證明高度隱密性行為之證據，經利益權衡後，應認阿東得以上開證據作為證據方法。

法官據此證據，認被告2人逾越一般朋友正常社交，不法侵害阿東配偶權，並致精神上受有痛苦，審酌兩造身分、經濟能力及社會地位等一切情狀，認精神慰撫金以20萬元為適當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
行車紀錄器錄下「嗯嗯啊啊」 小王車震人妻這下慘了
2023/09/22 10:54

行車紀錄器錄下「嗯嗯啊啊」 小王車震人妻這下慘了
台男瀏覽「小紅書」驚見⋯落跑中配妻 要與小王共度餘生
2023/09/11 05:30

台男瀏覽「小紅書」驚見⋯落跑中配妻 要與小王共度餘生

刷星展最高享15%回饋 再抽南極雙人遊
結婚前夕接到小王視訊電話 警才知交往8年女友偷吃
2023/08/31 13:12

結婚前夕接到小王視訊電話 警才知交往8年女友偷吃
醫師娘18年偷情日記曝光！與小王開房間泡澡 老公崩潰提告
2023/07/18 13:30

醫師娘18年偷情日記曝光！與小王開房間泡澡 老公崩潰提告

OUTLANDER陪伴車主10年 見證品質穩定
她出軌！他嫖妓！夫妻各自蒐證互告 法官都判賠
2023/05/16 07:23

她出軌！他嫖妓！夫妻各自蒐證互告 法官都判賠
「銀行界劉德華」偷吃還拍15.8G性愛片 他和2情婦須賠130萬
2023/05/04 11:17

「銀行界劉德華」偷吃還拍15.8G性愛片 他和2情婦須賠130萬
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播