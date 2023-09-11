台男瀏覽「小紅書」驚見⋯落跑中配妻 要與小王共度餘生

驚見落跑妻背叛示意圖

2023/09/11 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子七年前迎娶中國張姓女子，張女前年回中國探親後即藉故不返台，日前陳男偶然瀏覽中國「小紅書」社交軟體，赫然發現張女與中國小王分享的動態影片，親暱地昭告天下要攜手共度餘生，陳男氣炸要跟張女離婚，對方卻又放話要錢否則不離，陳男憤而訴請休妻，新竹地院認定水性楊花的張女應負婚姻破裂完全責任，判准離婚。

張女未取得身分證 放話要錢否則不離

陳男說，七年前與張女在中國結婚，婚後同住新竹縣新豐鄉，前年十月張女獨自返回中國，此後即未再入境台灣，亦拒絕返台相聚、履行夫妻同居義務。日前陳男偶然在中國「小紅書」社交軟體上，發現張女與一名中國男子分享的動態影片，二人互動親暱，影片附註要攜手共度餘生等表達愛意文字，陳男恨妻子竟背棄婚姻，另結新歡，透過其娘家人聯繫張女出面辦理離婚事宜，張女卻藉詞推托。

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陳男說，深究之下實因張女尚未取得台灣身分證，而多方拖延不願離婚，張女顯無維繫婚姻真意，僅為利用他來取得台灣身分，便於日後在台灣工作的工具，陳男憤而提起休妻之訴。

法官當庭勘驗夫妻於小紅書對話內容，張女：「是我辜負了你對不起，人家（指小王）是有家庭的，你覺得我能跟他走到最後嗎？我只不過是玩玩罷了，我有我的苦衷。」陳男問：「你有苦衷是你找男人的原因嗎？」張女：「你上次不是說過，就算你確定要跟我離婚，也會幫我解決養老保險的錢，你就看在我跟了你五年的情分上，幫我最後一次了，算我求你了。」

張女行為造成婚姻破裂主因 法官准離

法官審酌夫妻感情因張女返回中國後，即拒絕返台同居而產生裂痕，期間更與其他異性互動親暱、言行曖昧，使婚姻裂痕更加擴大，顯見夫妻對於經營和諧幸福婚姻生活已無任何期待，不僅客觀上已無繼續維繫婚姻生活的可能，主觀上亦已無繼續維持婚姻意願，實已構成婚姻難以維持之重大事由，而張女行為乃造成婚姻破裂的主因，因此陳男訴請休妻為有理由，應予准許。

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