行車紀錄器錄下「嗯嗯啊啊」 小王車震人妻這下慘了

行車紀錄器錄下人妻「嗯嗯啊啊」的喘息聲，丈夫決定向小王提告求償；北院判小王應賠償40萬元。示意圖。（資料照）

2023/09/22 10:54

〔記者溫于德／台北報導〕一名男子從行車紀錄器聽見「嗯嗯啊阿」的喘息聲，驚覺妻子與小王「車震」，小王還露骨地要求給看「屁股」；男子憤而向小王求償400萬元。台北地院審結認定小王侵害配偶權，判賠人夫40萬元；可上訴。

這對夫妻是在2010年結婚，丈夫說，夫妻原本過著幸福美滿的婚姻生活，直到妻子認識這名男友人；前年5月19日下午，兩人開車前往北市中山區，不顧車輛仍停在熙來攘往的路邊，就進行車震；丈夫因此向小王求償400萬元。

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被告小王拒絕賠償並解釋，男子提出的行車紀錄器錄影畫面並未晃動；縱然有侵害配偶權，提告也已罹於時效，且對話部分也僅有截圖，不足以證明介入家庭。

北院根據行車紀錄器得知，妻子曾說：「做愛跟打炮不一樣？」男子回：「你可以輕一點嗎？靠近一點嗎？」「我要看屁股，翻面」、「你叫我名字的時候是HIGH的時候嗎？還是HIGH完了之後？」最後妻子再回「遇到你就是要把內褲脫掉」，而這些對話過程都伴隨著妻子的喘氣、呻吟聲。

法官因而認定小王確實與妻子交媾，況且，兩人若未「車震」，妻子何必在車內無端持續呻吟，小王也沒必要無故稱「我要看屁股」，並審酌本案無罹於時效的問題，判小王應賠償人夫40萬元。

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