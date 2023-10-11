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大嫂趁夫坐牢「出軌懷孕」！拿光100萬安家費 小孩丟婆家顧

大嫂趁丈夫坐牢時，出軌懷孕，原PO不知道是否該告訴正在服刑的哥哥；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

大嫂趁丈夫坐牢時，出軌懷孕，原PO不知道是否該告訴正在服刑的哥哥；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/11 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕一位小姑在網路發文表示最近發現大嫂外遇，似乎已經懷孕，讓她不知到是否該跟獄中的大哥說坦白，面對大哥的詢問，網友與母親只能含糊帶過，令她直呼「出獄後突然多了個小孩，不知道會不會崩潰」。

據網友在《爆料公社》發文表示，自已大哥在4月時入獄服刑，大嫂卻在2個月後就外遇一位宮廟人員，還在IG上高調秀恩愛，原PO表示大嫂早就封鎖她的IG大帳，但原PO仍透過其他小號查看大嫂的出軌事蹟，原PO在文中透露，就連當初外遇對象給的100多萬元安家費也全被大嫂拿走。

她進一步指出，在大哥入獄後，大嫂立馬把2個小孩丟給婆婆照顧，就沒消沒息，連大嫂的父母都找不到她，原PO聽聞，大嫂現在似乎已懷有身孕。

而原PO近期與母親在面對和大哥會面時的詢問，也不敢說出實情，僅用工作忙沒空含糊帶過，她憂心表示，「但問題是他們還沒離婚，2年後等我哥出獄，突然發現多了個小孩，不知道會不會崩潰」。

文章曝光後，網友紛紛留言回應，「到時候你哥大概會再入獄一遍」、「你嫂子這種咖，你不跟你哥說，出來後肯定出事」、「說出來，隱瞞也不會變好！破鏡難圓，倒不如毀滅一個算一個」、「幫大嫂或大哥買一點人壽保險吧」。

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