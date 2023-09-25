兒長得像「岳母的乾兒子」 出軌人妻還想分走綠帽夫一半房產

原PO得知妹妹跟媽媽的乾兒子搞婚外情，小孩真正的爸是媽媽乾兒子，讓她相當傻眼；示意圖，圖與本文無關。（情境照）

2023/09/25 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友表示，妹妹和妹夫生了一個兒子，但妹夫覺得小孩長得不像自己，反而覺得兒子越看越像「岳母的乾兒子」，事後原PO去逼問妹妹，才知道妹妹和媽媽的乾兒子偷情，而小孩真的不是妹夫的，讓原PO直呼「很難想像他們知道後會有什麼反應」。

據網友在《爆料公社》發文表示，沒想到八點檔的劇情會發生在他身上，主角還是自己的妹妹，起因是妹夫覺得外甥越大越不像他，反而比較像媽媽的乾兒子才開始起疑。原PO在文中透露，「我媽的乾兒子是賣保險的，不知道為什麼我媽要收他當乾兒子，而且他年紀比我妹小快10歲，後來當然也有吵架，我妹還因為這樣回娘家住快2個月。」

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而原PO妹現在吵著要與自己丈夫離婚，並要求拿走房子一半產權，而妹夫則說想離婚分房子可以，但要先做親子鑑定，「我妹就縮了，在我逼問下才說跟媽媽的乾兒子外遇很久了，當時是以為孩子是老公的才會生下來，我聽完差點暈倒，這種事可以用以為2個字帶過嗎？都不用確認還是算一下？」

妹妹將事情全盤托出後，希望原PO能幫她保密，而原PO無奈說道，「這種事能隱瞞一輩子?妹夫全家都很疼這個小孩，親家母也跟我們全家一直很好，很難想像他們知道後會有什麼反應。」

貼文引起網友紛紛留言，「小孩是無辜的，他沒有選擇父母的權利」、「我要看到血流成河」、「外遇生子怎麼好意思要分房子」、「幫理不幫親」、「一定要讓妹夫知道 ， 你拖越久，他只會越受傷」。

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