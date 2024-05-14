自由日日shoot》法界：大環境變差 不能做為律師違法藉口

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2024/05/14 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署昨依參與組織犯罪、洩密、洗錢等罪嫌，一口氣起訴淪為詐騙集團共犯的鄭鴻威等十六名律師。律師翁偉倫認為此案大多是年輕律師涉案，為了接案不惜踩法律紅線，每項都是觸犯律師天條；律師吳孟良表示，律師應謹守忠誠、守密、守法義務，大環境即使變差，也不能做為律師違法藉口，此案對律師業界是一大震撼，也是啟示與教訓。

翁偉倫認為，年輕律師案源開拓不易，案子來了就接，記得服務客戶，卻忘了法律的基本底限，洩漏偵查中的筆錄、供述內容、檢方開示的證據，甚至利用律師接見機會代為傳達、勾串訊息，每項都是觸犯律師天條，身為律師知法犯法，更會加重其刑。

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翁偉倫表示，以往詐騙案發生得多、破獲得少，但三年來政府強力打詐，檢警接連瓦解整批詐騙組織，被告動輒數十人，詐團的律師需求量激增，法院、地檢署疲於奔命而顯人手不足，卻也為年輕律師開啟一扇窗，律師同道間也相互介紹、支援；翁說，律師接案無可厚非，但無論律師費由誰出，律師仍應謹守分際，違法的事萬萬不可做，跨越法律紅線就得付出被法律制裁的代價。

律師吳孟良指出，律師僧多粥少是一大主因，疫情以來，可以明顯感受到來法院的人變少了，認罪協商、緩起訴、簡易判決的被告多不會請律師，法律扶助基金會也會指派分食，每年又產出一批新科律師，大環境致使年輕律師為五斗米鋌而走險、配合金主行事而蹈法網，最關鍵的問題仍在於律師本就應謹守忠誠、守密、守法義務，不能以服務客戶之名行犯法之事。

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