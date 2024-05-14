自由日日shoot》為4萬當詐團報馬仔 15律師觸法 自毀前程

律師鄭鴻威續押3個月。（資料照）

2024/05/14 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦十六名律師集體勾結詐團集體洩密案，其中將律師鄭鴻威求處九年以上重刑。檢方從鄭鴻威的對話中發現，他扮演詐團軍師每月報酬高達三百萬元，且從金流查出，不法所得亦高達一二一六萬元，令人咋舌；其他十五名律師，受派當車手的辯護人卻洩密，每件好處約莫四萬元，低於行情價，卻賠上「在野法曹」名譽。

詐團總軍師月收3百萬

律師鄭鴻威最重判10年

鄭鴻威涉刑法洩密、一般洗錢罪、指揮及參與犯罪組織共四罪，最重的是可處三年以上十年以下徒刑的指揮犯罪組織罪。

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檢方認為，鄭鴻威利用指派律師將偵查內容轉告詐團，甚至要求詐團成員連柏瑋等人，代為通知其他車手、迴避司法機關質疑律師來源技巧等行為，屬詐團控管訴訟風險一員，且其主要任務是洩密並維持組織存續，非單純聽取號令，應成立指揮犯罪組織。

助理林佳毅 還是碩班生

老闆收押 他續聯繫詐團

檢方查出，鄭鴻威有兩大幫手，一是助理林佳毅，他身為法律碩士班在學生，知道鄭的各項不法，助他犯案每次抽成五千元，甚至鄭被收押，林視公權力於無物，仍聯繫詐團接案；鄭的朋友、會計師李昊承，除涉將名下銀行帳戶及虛擬錢包提供給鄭鴻威，以收受詐團報酬還幫忙洗錢，並有聯繫共犯欲串滅證行為。

會計師李昊承幫忙洗錢

還串聯共犯幫串、滅證

其他十五名律師，檢方認為，鄭鴻威或其助理多次派他們擔任車手辯護人，並要求回傳偵查資訊，這些人都是受充足法律專業訓練的律師，知道合作要洩密，當避之唯恐不及，縱使因友情壓力或心存僥倖而承接，亦應於第二次邀約時，即有警覺而不再合作，若經歷三次以上洩密，足以認定主觀有參與犯罪組織犯意。

檢方還發現，律師黃耕鴻另涉嫌竊錄偵查庭內容，且在引薦律師替當事人辯護時，要求回報律見時被告的陳述內容或寄會客菜、寄物等需求，以制定訴訟策略或出資協助在押被告需求。

檢方除對鄭鴻威、李昊承、林佳毅求刑，並以犯後毫無悔意、態度惡劣等理由，請法院對律師賴季倉、湯建軒、廖瑞銓、蔡崇聖四人從重量刑；其餘十一名律師，檢方考量犯後態度等原因，請法院給予適當之刑或從輕量刑。

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