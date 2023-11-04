餐廳老闆「無套嘿咻」櫃姐10多次！太羞愧不出庭下場曝

餐廳老闆偷吃專櫃小姐，被高雄高分院判賠遮羞費。（情境照）

2023/11/04 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓餐廳老闆偷吃外形亮麗的林姓專櫃小姐，被林女丈夫發現他未戴保險套嘿咻、車震10多次，大怒求償60萬元精神撫慰金，陳男則因羞愧未出庭答辯，高等法院高雄分院判決陳賠償共50萬並定讞。

原告林夫指出，2022年間，其妻林女在百貨公司任職，與被告陳男因業務往來而認識後，自7月1日起至10月30日間，2人多次開車至百貨公司地下停車場，並在車內約會聊天數小時，甚至親吻、撫摸私密處，及至少有10餘次未戴保險套性行為，要求陳男賠償精神撫慰金60萬元。

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陳姓老闆未於言詞辯論期日到場，僅以書狀指稱，對於自己犯下的荒唐事，感到後悔、自責，除道歉其他無話可說。並說，事後曾傳訊息給林夫表達歉意，請求原諒及和解，因不善言詞表達，及不便到庭，方以書面說明。

高雄地院判決陳男給付25萬元精神撫慰金後，林夫不服上訴高雄高分院，合議庭法官調查，據林夫提出他與妻子、陳男等人對話紀錄、錄音等證據，認定陳男和林女確有出軌等行為，並審酌兩造職業、收入和學歷等狀況，認為陳男應再賠償25萬元並定讞。

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