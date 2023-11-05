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把債務人姓名照片貼臉書、IG 債主非法用個資判刑3月

不滿王姓女友人躲債不還，陳女把王女姓名照片、欠錢等資訊傳到網路，台南地院判陳女三月徒刑，得易科罰金。（資料照，記者王俊忠攝）

不滿王姓女友人躲債不還，陳女把王女姓名照片、欠錢等資訊傳到網路，台南地院判陳女三月徒刑，得易科罰金。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/11/05 19:09

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓女子不滿王姓女子向她及其男友借款80萬元，欠錢避而不見，在自己臉書與IG網頁張貼王女姓名與照片，並稱王女欠債、避不見面，屢給機會，王仍辜負一群想幫她忙的朋友，王躲著不出來，很擔心她想不開。王不滿受辱提告，台南地院依侮辱、違反個資法判陳女3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

陳女辯解，王女欠她與男友80萬元，卻避不見面，且王女情緒很不穩定、多次有尋短念頭，她只是將王女放在臉書的姓名與照片做公布，也是關心她的安危而已，並無公然侮辱與違反個人資料保護法的犯意。

一審合議庭認為，陳女在其臉書與IG網頁上，張貼含有王女姓名與照片的資料，在網路直接揭露，已達到可以直接識別王女身分的程度，陳女辯解並不足採認。

法官並說，陳女在開庭表示2023年3、4月間，王女共向她與其男友借款，均以現金交付，無任何擔保或憑據，也未約定利息，這與一般借貸情形相違；從陳女借款給王女的紀錄來看，多筆提款紀錄與其所述不符，只能證明陳女與王女之間有不明債務糾紛的可能。

法官表示，陳女在網路PO文指王女滿口謊言，「每次發訊息都說我們逼你去死…，請問有哪一句話恐嚇威脅你了，該幫的都幫了，你還繼續把我們當白痴，發文是想告訴各位，這人躲著不出來，在路上看到她，請告訴她『我本人很擔心她想不開 』，請多跟我報一下平安」。

法官認為，如陳女PO文目的是擔心王女安危，也無需公開王女相關資訊，陳女以這種方式利用王女的個人資料，有違比例原則，難謂符合利用目的必要範圍內為之，因陳、王雙方已有糾紛，才貼出王女的個資與上述文字，確有損害王女名譽的主觀意圖，陳女所為觸犯個資法與公然侮辱兩罪，從一重的個資法論斷，判陳女3月有期徒刑，得易科罰金。

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