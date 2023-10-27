囂張！為女兒認祖歸宗兼討債 女直播主撂人包圍派出所10人被逮

網路何姓女直播主（中）為女兒「認祖歸宗」及債務，找沈姓男友人暴力討債，撒冥紙潑漆還圍派出所。（記者黃良傑翻攝）

2023/10/27 13:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕何姓女直播主不滿已故張姓男友家人不讓她的女兒認祖歸宗，且有債務糾紛，涉嫌2次率眾到張男母親高雄住處討債，貼海報洗門風，甚至撒冥紙、潑漆、砸玻璃，不滿警方約制，聯手沈姓男友人包圍鼎金派出所，警方一口氣逮捕暴力討債的10嫌，何女、沈男今天聲押獲准，同時朝組織犯罪偵辦。

據了解，直播主何女（46歲）與已故的張男未婚，育有一女已經17歲，她稱張男在世時都有給母女生活費，女兒的阿公也認同這位孫女，沒想到男友和男友父親在2年內相繼過世，男友的母親、哥哥，即女兒的阿嬤、大伯卻不理會她們母女，加上張男生前曾向她借貸1700萬元，其中有1200萬本票，才會率眾催討。

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何女找來沈姓男友人（43歲）於上月率人到張母住處撒冥紙、潑漆，被害人心生畏懼但仍不理會，何女、沈男又花70萬元，10月11日包1輛遊覽車自台中載1、20人助陣，南下高雄抗議欠債不還、貼海報洗門風，要求讓女兒認祖歸宗，清還千萬債務，張母見狀報警處理，警方獲報趕到現場約制。

何女當時誤認派出所內有已故男友的家人，認為行政不中立，竟發動群眾坐遊覽車轉往鼎金派出所抗議，還透過高雄在地的鍾姓男子（35歲）撂人包圍派出所，20多人在派出所舉白布條、叫囂，被員警強勢制止，沈男和劉男（21歲）、張男（21歲）嗆警起口角，迫使員警拔槍警告情緒激動的群眾。

警方當天在外圍查獲1名通緝犯，並完成蒐證工作，由刑大偵八隊、三民二分局及台中警方共組專案小組，鎖定何女、沈男為首的暴力討債集團，展開拘提逮捕行動，警方鎖定沈男和女友居住地，出動霹靂特警攻堅，將睡夢中的沈男逮捕歸案，隨案查扣行動電話及討債、抗議字牌等證物。

正值警政署掃黑專案期間，警方將沈男、何女列掃黑對象，分別在高雄、台中等地拘捕10名涉案男女，包括也曾前往滋擾待認祖歸宗的何女女兒，以及未成年的沈男之子，依恐嚇、妨害秩序、毀損、強制等罪嫌，移送法辦，雄檢聲押何、沈2人獲准，其餘8人獲交保或請回，警方今天宣布瓦解暴力討債集團，表示今年已查獲83個幫派犯罪組織、563人。

網路何姓女直播主（中）為女兒「認祖歸宗」及債務，找沈姓男友人暴力討債，撒冥紙潑漆還圍派出所。（記者黃良傑翻攝）

網路何姓女直播主為女兒「認祖歸宗」及債務，找沈姓男友人（如圖）暴力討債。（記者黃良傑翻攝）

何姓女直播主為女兒「認祖歸宗」及債務，找沈姓男友人暴力討債，撒冥紙潑漆還圍派出所。（記者黃良傑翻攝）

網路何姓女直播主為女兒「認祖歸宗」及債務，找沈姓男友人暴力討債，撒冥紙潑漆還圍派出所。（記者黃良傑翻攝）

20多人在派出所外舉白布條叫囂。（記者黃良傑翻攝）

何姓女直播主為女兒「認祖歸宗」及債務，找沈姓男友人暴力討債，撒冥紙潑漆還圍派出所，沈男等人嗆警還以身體逼近員警，迫使警方拔槍遏阻沈男。（取自網路黑豪家族）

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