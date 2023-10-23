新北鶯歌爆發砍人案！欠債男撂人嗆聲 債主揮刀反遭刺傷

桃園黃姓男子撂周姓通緝犯、熊姓男子等人到新北鶯歌向郭男嗆聲，反遭債主郭男持刀當街追砍，周嫌慌亂間刺殺郭男一刀後逃逸，警方連夜逮獲周嫌，全案偵破。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/23 13:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌今天凌晨傳出持刀砍殺案，警方到場，發現郭姓男子身中一刀與黃姓男子扭打，爭搶刀械，在場熊姓男子大聲呼救，警方分開雙方，初步了解郭男因債務糾紛，到黃男住處討債未遇，反倒遭黃男撂周姓通緝犯、熊男到新北鶯歌住處嗆聲，郭嫌憤而持刀追砍，黃男與郭男扭打之際，同夥周嫌趁亂刺殺郭男背部一刀逃逸，三峽警方連夜逮獲在逃周嫌，全案依法送辦。

鶯歌區大湖路700巷一帶今天凌晨傳出當街持刀追砍，湖山派出所員警獲報趕抵，發現43歲郭男及25歲黃男當街扭打、爭搶一把藍波刀，另名24歲熊男在旁呼救，警方喝令雙方放下刀械、分開，先將背部中刀的郭男送醫。

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郭男送醫途中，指稱背部遭另名逃離現場的周男持刀刺傷，送醫縫合後無生命危險；警方將黃、熊兩男帶回釐清偵辦；警方調查，雙方為舊識，郭男不滿黃男積欠7萬元債務不還，今天凌晨到他桃園市龜山區住處按門鈴催討未遇，黃嫌得知後，不甘遭騷擾，夥同熊男及周男搭計程車找郭男談判，但郭男一開門便持刀追砍對方3人，黃嫌逃離時跌倒，伸手緊抓郭嫌持刀上臂，周嫌見狀持彈簧刀剌向郭男背部逃離。

三峽警方追查，刺傷郭男的周嫌因過失傷害罪，被桃園地檢署發布通緝，聯絡家屬及朋友後策動，周男自行前往龜山分局龜山派出所投案，帶返調查，通緝部分押解歸案；警方訊問後，將黃嫌、熊嫌、周嫌依妨害秩序、傷害罪移送新北地檢偵辦，郭男則依社秩法裁處。

桃園黃姓男子撂周姓通緝犯、熊姓男子等人到新北鶯歌向郭男嗆聲，反遭債主郭男持刀當街追砍，周嫌慌亂間刺殺郭男一刀後逃逸，警方連夜逮獲周嫌，全案偵破。（記者吳仁捷翻攝）

郭男與黃男扭打奪刀。（記者吳仁捷翻攝）

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