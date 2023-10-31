討不回23萬 行刑式槍決舊識／葬儀社員工賠4百萬 關16年定讞

劉子琰（中）行刑式槍決羅男，判16年定讞。 （資料照）

2023/10/31 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭葬儀社員工劉子琰向羅姓友人催討廿三萬元未果，兩人又有感情糾紛，他前年製造假車禍，逼對方下車查看再命其「站好」，持槍朝他頭部行刑式槍決；一、二審都考量劉男自首，依殺人罪判刑十八年；更一審再審酌劉男以四百萬元與羅男家屬達成和解，改判十六年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

檢方起訴指，廿三歲劉男與廿二歲羅男為舊識，兩人有廿三萬元債務，劉男聽聞羅男造謠指「劉欠羅五十多萬元」，加上劉男當時以通訊軟體向曾為小學同學的羅妻表達追求之意，劉、羅兩人發生激烈爭吵。

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前年十月，劉男得知羅男放話圍剿，心生怨恨，伺機殺害羅男；十九日凌晨，劉男駕車尾隨羅男車輛，製造假車禍誘使羅男下車查看，隨後命其「站好」，近距離射擊兩槍致羅男身亡，同車吳男也受到槍傷。劉男隨後自首。

宜蘭地院一審、高等法院二審均指，劉男不思理性解決，朝羅男開槍致死、造成吳男受傷，但考量劉坦承犯行，依殺人罪判刑十八年、殺人未遂罪判七年、非法持有非制式手槍罪判兩年八月。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審僅就有上訴的殺人罪進行審理；合議庭指劉男在更一審時，以四百萬元與羅男家屬達成和解，決定撤銷改判依殺人罪判刑十六年。最高法院駁回上訴定讞。

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