假還款真搶劫！ 對友噴鎮暴辣椒水強奪皮包判7年半

楊姓男子持辣椒噴霧器噴灑有人眼睛，再趁機搶奪財物2萬5千元，造成被害人生命財產安全，法官審理，依凶器強盜罪判處有期徒刑7年6月。示意圖。（資料照）

2023/10/16 17:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化楊姓男子積欠黃姓女友人債務，今年6月兩人相約還款，楊男竟持鎮暴用的辣椒噴霧劑噴向友人臉部，造成黃女眼睛刺痛無法睜開，楊男則趁機搶奪黃女皮包，內有現金2萬5千元，事後警方逮捕楊男。彰化地院認為，楊男對人臉部噴辣椒噴霧器具有危險性，依凶器強盜罪判處有期徒刑7年6月。

判決書指出，今年6月2日早上6點半，楊男假借還錢名義相約黃女在一處路口碰面，雙方到場後他竟擅自將黃女駕駛座門打開，再拿出預藏好的「V三XOR辣椒噴霧器」噴灑黃女眼睛，讓其眼睛刺痛無法睜開，然後伸手進入車內將車輛熄火，強行取走車鑰匙及放在副駕駛座上的皮包。

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黃女忍著痛苦下車與楊男拉扯皮包，但皮包拉鍊未關，楊取走包包內的現金2萬5000元現金後隨即騎機車逃逸，警方獲報追查機車行駛路線，於同日下午5點多在台中查獲楊男，但現金只剩下1萬9100元。

據了解，楊男犯罪使用的辣椒噴霧器廣告標榜鎮暴用，具有強力驅離效果，審理時楊男坦承對被害人噴灑後才搶奪皮包，不算持凶器強盜。

法官審理認為，楊男持預藏的辣椒噴霧器朝被害人雙眼噴灑，造成被害人雙眼紅腫疼痛，難以睜開眼睛暫時影響視力，再強取被害人皮包，一般人處於此情境均無法抗拒，足認為強盜行為，另外經查被害人就醫證明顯示，臉部、眼睛受辣椒噴霧器噴灑，極易產生灼熱刺痛感，更易造成心理恐懼，足對人的生命、身體、安全構成威脅，屬於危險性凶器無疑。

法官審理發現，楊男曾多次犯下侵占、竊盜等案，於2022年10月19日縮短刑期假釋出獄，接著又於今年6月又犯下該起強盜案。審酌，楊男與被害人有債務糾紛，卻策劃假意還款再行搶的強盜計畫，且迄今未賠償被害人損失等情，依攜帶凶器強盜罪判處7年6月有期徒刑。

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