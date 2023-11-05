混混撂小弟堵三重所嗆聲 被逮時只穿內褲狼狽落網

三重不良組合份子翁男，4日晚間聚眾到三重派出所叫囂喧鬧，警方當場喝斥、驅離；不到4小時逮獲翁嫌等14名惡煞。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/05 13:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局追查帶頭到三重所聚眾叫囂的不良組合份子，今天凌晨逮獲首惡翁嫌等14名惡煞到案，而翁嫌等人睡夢中被逮時，只穿一條內褲，不復到警所嗆聲國罵時狠勁；分局長張國哲強調支持基層執法態度不變，對失序行為追究到底，並依法嚴辦囂張惡徒。

據了解，帶頭的50歲翁嫌為三重不良組合份子，他4日凌晨酒醉，在三重當街與妻子口角拉扯，被三重派出所員警帶回所內保護管束，翁嫌清晨5時許酒醒，才被家人帶返家；未料翁男酒醒後不滿警方做法，4日晚間10時許糾眾10餘人到三重所叫囂，大叫廖姓員警全名要他「出來面對」，所長黃心廉當場喝令、警告驅離翁男等惡煞。

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因翁嫌等人行徑囂張，警方蒐證、以車追人，今天凌晨2時許，陸續逮獲翁嫌等14嫌，包括翁嫌等人被逮時，多在睡夢中，都只穿一條內褲，不復犯案時凶狠，全被帶回法辦；訊後警方依聚眾妨害秩序及妨害公務罪，移送新北地檢偵辦。

三重警分局長張國哲表示，翁嫌帶頭到警所，警方當場喝斥、驅離相關人員，有效阻止事態擴大，更針對聚眾行為蒐證並掌握相關人員車號，成立專案小組，漏夜偵辦，並於4小時內將滋事人員查緝到案，全案詢後移送法辦。

張國哲嚴正聲明，警方執法不容挑釁，支持基層員警執法態度不變，任何挑戰法律之失序行為，本分局一定追究到底，依法嚴辦，絕不放過。

據了解，50歲翁嫌與26歲兒子曾到板橋一間公司暴力討債，砸毀公司物品被判刑，也有妨害自由等前科，橫行地方，三重警方將持續關切其行徑，擴大偵辦犯行。

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三重不良組合份子翁男，4日晚間聚眾到三重派出所叫囂喧鬧，警方當場喝斥、驅離；不到4小時逮獲翁嫌等14名惡煞。（記者吳仁捷翻攝）

三重不良組合份子翁男，4日晚間聚眾到三重派出所叫囂喧鬧，警方當場喝斥、驅離；不到4小時逮獲翁嫌等14名惡煞。（記者吳仁捷翻攝）

三重不良組合份子翁男，4日晚間聚眾到三重派出所叫囂喧鬧，警方當場喝斥、驅離；不到4小時逮獲翁嫌等14名惡煞。（記者吳仁捷翻攝）

三重不良組合份子翁男，4日晚間聚眾到三重派出所叫囂喧鬧，警方當場喝斥、驅離；不到4小時逮獲翁嫌等14名惡煞。（記者吳仁捷翻攝）

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