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7/11 威力彩頭獎摃龜！今彩539開1注獎落新北

今晚開獎的第113000056期威力彩頭獎摃龜；第113000166期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000056期威力彩頭獎摃龜；第113000166期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2024/07/11 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月11日）開獎的第113000056期威力彩頭獎摃龜；第113000166期今彩539頭獎開出1注，由新北市土城區永安街82之1號「真會中彩券行」開出。

第113000056期威力彩中獎號碼為「第一區：09、10、12、15、29、36。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共53注中獎，每注可得2萬元；伍獎共261注中獎，每注可得4000元；陸獎共1855注中獎，每注可得800元；柒獎共3291注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7538注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2742注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7708注中獎，每注可得100元。

第113000166期今彩539中獎號碼為「01、02、13、23、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共191注中獎，每注可得2萬元；參獎共5797注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7729注中獎，每注可得50元。

第113000166期39樂合彩中獎號碼為「01、02、13、23、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7813注中獎，每注可得1125元。

第113000166期3星彩中獎號碼為「298」，壹獎共84注中獎，每注可得5000元。

第113000166期4星彩中獎號碼為「1982」，壹獎共31注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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