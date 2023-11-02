選前掃黑！新北刑大一週逮180人 再破明仁會據點

警方逮捕經營詐團的陳姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/02 13:16

〔記者徐聖倫／新北報導〕台灣總統大選將近，新北市刑警大隊上月23日多線查緝，迄今一共檢肅黑幫份子、詐騙集團共180人，其中不乏竹聯幫仁堂明仁會成員、桃園在地角頭，扣回5把改造手槍，詐團部分則是扣回泰達幣冷錢包，折合台幣近500萬元。

警方接獲線報，明仁會份子姚姓男子混跡雙北，平時以暴力討債、賭場圍事為生，在雙北惡名昭彰。警方另查出，姚男旗下1名成員不想再混黑道，欲退出幫會，不料遭姚男押至八里山區痛揍，再拖回三重據點持空氣槍亂射一通，最後丟包街邊。

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另桃園市32歲林姓男子經營當舖放款，雖然不是高利貸，但林男卻利用自己的地方勢力進行暴力討債，押走債務人痛毆、簽本票，警方查出有4名被害人，粗估實際受害人數超過10人。

詐團部分，警方查出44歲陳姓男子指揮旗下成員透過網路打廣告，以知名財經專家為招牌，標榜「領取飆股輕鬆賺」，不少投資人信以為真，其中還有1名被害人遭詐千萬。

包含上述3案，還有其他數案，新北市刑大從上月23日進行各個擊破，至昨日止順利全數偵破，掃蕩竹聯幫明仁會等12個幫派組織共73人到案，另查獲詐欺集團30件107人及改造槍枝5枝，總計查扣不法所得共1023餘萬元。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，選前治安工作不間斷，未來將還有數波專案掃蕩，包含選舉賭盤、暴力事件等，強力打擊槍、毒、幫派、賭博犯罪，全面淨化選舉治安。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕以姚姓男子為首的明仁會份子。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回現金、棍棒、刀械、槍枝等違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

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