牠不是水鳥！鯉魚潭充氣朱鸝成鴨子 遊客直呼「無法直視的花蓮國美學」

花蓮紅面鴨FUN暑假明天開幕，鯉魚潭上的充氣紅面鴨旁邊新添「朱鸝」，竟像鴨子一樣在水上游泳。（記者花孟璟攝）

2024/07/12 19:41

〔記者花孟璟／花蓮報導〕由立委傅崐萁創辦的花蓮「紅面鴨FUN暑假」明天開幕，不過鯉魚潭面上15公尺高的巨型充氣紅面鴨，旁邊新增朱鸝的充氣裝置，卻被遊客吐槽，朱鸝「既不是水鳥、翅膀也不是紫色」，根本不可能在潭面游泳，直呼「令人無法直視的花蓮國美學」。

朱鸝俗稱大緋鳥，台語俗稱紅鶯，是花蓮縣縣鳥。朱鸝常見於丘陵和山區森林中的落葉林、混交林及常綠林。

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陳姓賞鳥遊客今天到鯉魚潭，見到潭面上的紅面鴨、朱鸝充氣裝置，直呼開了眼界，他說，朱鸝體長約25公分，頭頸、上胸及翼都是黑色，棲息低海拔及平地，大多穿梭在樹林間活動，不可能像鴨子一樣游泳，且雙翼是黑色、非充氣朱鸝的紫色。陳先生認為，朱鸝是花蓮縣鳥、又是二級珍貴稀有保育類，縣府活動宣傳既說是朱鸝、特徵又不一樣，在教育意義方面他感到有些可惜。

也有遊客網路貼文說，把朱鸝做成充氣造型放在鯉魚潭，和PK當年基隆黃色小鴨的紅面鴨放在一起，「真心不懂這個做法」、「富含花蓮國特色、令人無法直視的美學」。

縣府觀光處回應，紅鴨、朱鸝都是水上藝術裝置，朱鸝是花蓮縣鳥，特別請設計師設計為可愛親子風造型，陪伴紅面鴨一起迎接遊客，由於紅面鴨活動已經舉辦12年，每年陸續都在紅面鴨增添新的彩繪圖案，曾邀請旅英阿美族藝術家優席夫設計、也融入花蓮特產的大西瓜、金針花、牧場乳牛等圖案，目前在鯉魚潭邊展出大大小小約30隻「紅面鴨家族」。

花縣府觀光處長張志翔說，明天週六傍晚紅面鴨開幕活動，晚間7點將邀請YOYO台香蕉哥哥、葡萄姐姐、羚羊哥哥、番茄姐姐到現場與小朋友同樂，後天14日晚間7點半也邀請到享譽國內外的舞鈴劇場演出經典劇《生命之光》、限定星空煙火秀、音樂水舞以及14日、28日、8月11日安排300台無人機表演，將點亮整個鯉魚潭夜晚，歡迎全國鄉親一起來花蓮放暑假。

縣府也說，地震後盼推動商圈振興，結合壽豐鯉魚潭商圈40個店家合作，消費滿200元即可現場折抵100元，天天發出1萬元現金抵用券，遊客現場和紅面鴨、朱鸝或貓頭鷹等意象合照、FB或IG打卡，也可參加抵用券摸彩，現金抵用券可使用於鯉魚潭商圈搭乘遊艇、踩天鵝船、商圈美食以及合法旅宿，詳情可上官網https://happy-duck.hl.gov.tw/查詢。

朱鸝雌鳥長這樣，圖為母鳥育雛中。（翻攝林業保育署（前林務局）出版《臺灣鳥類誌》）

花蓮鯉魚潭的朱鸝水上充氣裝置，和紅面鴨一起在潭水上游泳的畫面，被遊客說「很有花蓮國美學」。（記者花孟璟攝）

旅英阿美族藝術家優席夫設計的紅面鴨彩繪，融入原住民風格。（記者花孟璟攝）

花蓮紅面鴨「家族陣容」壯大，這隻是「日月鴨」。（記者花孟璟攝）

圖為荷士登乳牛花色的紅面鴨。（記者花孟璟攝）

鯉魚潭紅面鴨fun暑假活動，每天晚上都有音樂水舞光影秀。（取自紅面鴨活動官網）

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