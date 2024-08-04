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今明防38度極端高溫！東方大低壓環流 多個擾動醞釀發展

今、明（4、5日）兩天晴朗炎熱，仍需慎防38度左右的極端高溫，要注意防曬、防中暑。（資料照）

今、明（4、5日）兩天晴朗炎熱，仍需慎防38度左右的極端高溫，要注意防曬、防中暑。（資料照）

2024/08/04 09:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流發展中，有不只兩個熱帶擾動在發展，有發展成熱帶低壓機率，模擬顯示向西南西，朝台灣前進，不過預估還沒接近即轉向，應持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（4、5日）兩天晴朗炎熱，仍需慎防38度左右的極端高溫，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有零星降雨的機率，午後對流發展，影響部分山區及少部分平地；各地區氣溫為：北部24至38度，中部26至37度，南部25至37度，東部23至37度。

週二至週六（6至10日）持續晴熱炎熱，高氣溫仍在36以上；水氣增多，清晨西南部有局部短暫陣雨的機率，不穩定度提高，午後對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。

吳德榮指出，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有不只兩個熱帶擾動在大低壓環流（又稱季風環流，Monsoon Gyre）內醞釀，其中距離較近的擾動以發展成熱帶低壓的機率較高，系集模擬路徑向西南西，朝台灣前進，但還沒接近即轉向，對台無威脅，末期路徑很分歧，應持續觀察。

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