最「爸」氣的父親節！ 家扶4兄弟跟爸爸彩繪蛋糕初體驗

彰化地區14戶受扶助家庭親子們一起手作彩繪蛋糕，提前度過溫馨的父親節。 （記者湯世名攝）

2024/08/03 13:07

〔記者湯世名／彰化報導〕父親節將屆，彰化市今天（3日）有一場公益活動，邀請彰化地區14戶彰化家扶中心的扶助家庭手作彩繪蛋糕，其中4兄弟與爸爸一起加入自己的創意圖樣，讓每個蛋糕都展現獨一無二的風格，完成彩繪蛋糕初體驗時，孩子充滿愛意的擁抱喊出「爸爸我愛你」，溫馨滿滿。

發起活動的建設公司董事長王韋彭指出，父親節前夕舉辦蛋糕彩繪DIY活動，希望讓孩子們向爸爸表達心中的愛與感謝，打造最美好的父親節回憶。

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蛋糕師傅們親自教學每一戶家庭如何彩繪蛋糕，透過逐步教學與示範，鼓勵親子們在蛋糕上加入自己的創意圖樣，除了讓每個蛋糕展現獨一無二的風格，更多的是來自孩子們對爸爸的感謝。

來自彰化市的小軒爸爸，一個人獨力扶養照顧4兄弟，每天需從事大夜班清潔工作及依靠社福補助才能負擔家裡的經濟開銷。小軒說，平常他們白天要上課，爸爸晚上要出門工作賺錢，相處的時間非常短暫，要共同完成一件事更是難上加難；今天是他們4兄弟第一次與爸爸一起製作蛋糕，要把蛋糕送給辛苦照顧他們的英雄爸爸，並說一聲「爸爸我愛你！」

彰化家扶主任王震光表示，每年透過持續舉辦DIY蛋糕公益活動，鼓勵家扶兒少在活動中對照顧者說出感謝，更呼籲社會各界支持家扶「無窮世代」計劃，接住被遺忘的孩子，幫助他們逆轉人生。

小軒（左）與哥哥弟弟一起跟父親加入自己的創意圖樣，讓蛋糕展現獨一無二的風格。 （記者湯世名攝）

父親節將屆，彰化地區14戶受扶助家庭親子們手作彩繪蛋糕，充滿創意與親情，溫馨滿滿。 （記者湯世名攝）

父親節將屆，彰化地區14戶受扶助家庭親子們手作彩繪蛋糕，充滿創意與親情，溫馨滿滿。（記者湯世名攝）

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