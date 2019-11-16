萌翻！紅面鴨快閃花蓮車站 迎接日本盛岡山車遊行

花蓮吉祥物「紅面鴨」宣傳「2019太平洋溫泉花車嘉年華」，今天中午提前快閃花蓮火車站，一字排開搭乘手扶梯的模樣萌翻旅客。（記者王峻祺攝）

2019-11-16 13:15:00

［記者王峻祺／花蓮報導］來自日本盛岡山車23日將連同花蓮在地44支隊伍踩街遊行，其中6隻花蓮吉祥物「紅面鴨」今天中午提前快閃花蓮火車站，一字排開搭乘手扶梯的模樣萌翻旅客，還在廣場大跳超洗腦歌曲「Baby Shark」，宣傳「2019太平洋溫泉花車嘉年華」活動，吸引大小朋友圍觀。

花蓮吉祥物「紅面鴨」今中午現身花蓮車站，6隻小萌鴨快閃熱舞超吸睛，不少旅客駐足圍觀，還有小朋友衝進鴨群中，跟著「Baby Shark」的輕快節奏和小鴨互動。今下午4點半舊鐵道商圈及晚上7點東大門夜市也將有各一場快閃活動。

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縣府觀光處代理處長張志翔說，為擴大宣傳「2019太平洋溫泉花車嘉年華」，今舉辦多場暖身活動，邀請超可愛小萌鴨分別快閃花蓮車站、舊鐵道商圈及東大門夜市，期待透過粉色小萌鴨群的現身，力邀旅客參與23日的遊行盛典。

他說，23日踩街當天，集合國內各界45組優秀花車、遊行隊伍，並邀日本盛岡山車、澤目獅子舞，還有首度來訪花蓮的三颯舞到場演出，現場還將推出「集章遊行摸彩歡樂派對」，集滿3個活動戳章，就有機會抽中智慧型手機及住宿券等大獎，活動精采可期，有興趣的民眾要把握機會。

花蓮吉祥物「紅面鴨」今天中午快閃花蓮火車站，在廣場大跳超洗腦歌曲「Baby Shark」，宣傳「2019太平洋溫泉花車嘉年華」活動，吸引大小朋友圍觀。 （記者王峻祺攝）

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