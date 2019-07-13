花蓮紅面鴨FUN暑假 山水實境秀絢麗開演

2019-07-13 10:03

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣「2019紅面鴨FUN暑假」即起登場，3D水舞雷射山水實境秀正式開演，今年水舞劇場主題為「魔法花園」，以原住民歌中劇手法搭配磅礡配樂呈現，太魯閣客運303縱谷花蓮線則配合夜間水舞劇加開一班車，方便民眾交通接駁；另外還有集章活動，遊客只要參加花蓮、宜蘭及台東各一場指定夏日盛事，就送免費泡湯券一張。

花蓮音樂盛事夏戀嘉年華剛結束，連8夜每晚均吸引上萬人嗨翻仲夏夜，緊接而來的「紅面鴨FUN暑假」也在壽豐鄉鯉魚潭登場，「音樂噴泉秀」、「搖擺曼波秀」、「魔法花園水舞劇場」及「璀璨鴨鴨夜光秀」接棒演出，19日起還有一連3天的原住民聯合豐年節，將再現壯觀的千人共舞畫面。

紅面鴨FUN暑假是花蓮每年暑期知名戶外展演活動，運用現代科技融合花蓮百大景點、在地原住民人文元素及鯉魚潭的自然山景水色，推出多項演出，今年還在岸邊增設「創新紅面鴨裝置藝術2.0」專區，並融入「愛麗絲夢遊仙境」童話場景及設置兔子洞、樹洞互動拍照裝置藝術，加深親子共遊特色。

縣府觀光處長唐玉書說，現場還安排鴨子彩繪活動，在紅面鴨家族的陪伴下讓遊客體驗「塗鴉」，早上、下午各一梯次，另也將幸福紅面鴨授權業者製作文創商品及伴手禮，推出花蓮限定版紅面鴨面膜、麻糬、冰棒、布偶等，並與觀光業者規劃一日遊套裝行程，包括鯉魚潭接駁、踩船或自行車環潭、用餐及伴手禮兌換等，方便遊客深入體驗花蓮山水。

太魯閣客運303縱谷花蓮線，即起至8月11日則配合夜間水舞劇場展演，每日加開「花蓮火車站─鯉魚潭潭南遊憩區」加班車，去程晚間6點半由花蓮火車站發車；回程晚間8點10分自鯉魚潭潭南遊憩區發車；水舞劇場於每日7點半與8點半各演出一場次。

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮、台東及宜蘭成立「花木蘭聯盟」，為推廣3縣夏日活動，合辦「參加宜花東活動，送您泡湯券」集章，民眾只要在同張集章卡上集滿3縣市大型活動專屬戳章，包含花蓮夏戀嘉年華或紅面鴨FUN暑假、台東台灣國際熱氣球嘉年華、宜蘭國際童玩藝術節，即贈送泡湯券一張，現場服務台可索取卡片和蓋章，3縣各提供500張，鼓勵遊客共襄盛舉。

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