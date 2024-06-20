博愛座存廢 李孟諺：若修法交通部會全力配合

李孟諺今天視察台鐵行控中心。（記者吳亮儀攝）

2024/06/20 12:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕日前一名男性在台北捷運上飆罵民眾要禮讓博愛座，過程被其他乘客錄影並放上網引發熱議，博愛座的存廢問題再度引起討論；交通部長李孟諺今天（20日）指出，最近確實有爭議，但博愛座本身是好政策，如果衛福部和立法院修法通過，交通部會全力配合。

李孟諺今天視察台鐵公司行控中心，會後接受媒體聯訪。李孟諺被問及博愛座的存廢，他表示，博愛座確實是好政策，他也了解衛福部正準備修法，交通部會全力配合在大眾運輸上做調整。

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外界認為，「博愛座」一詞可能只改成「優先座」效益並不大，李孟諺表示，交通部都會尊重衛福部和立法院的審議結果，並且會全力配合修改。

依據「身心障礙者權益保護法」規定，沒有提供對號座的大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐的博愛座，主管機關為衛福部；「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，也規定車廂應設置供行動不便者優先乘坐博愛座。

另外，台鐵的票價是否調漲、漲幅多少？李孟諺說，台鐵已經29年沒有調整票價，很多價格明顯偏低，例如台北車站到板橋車站只要15元，但比公車的30元、捷運的25元都便宜很多，且速度也更快，「適度的反應合理票價和成本，能對準點率、服務品質有很大的幫助」。

李孟諺說，台鐵公司正在依照程序研擬方案，等它提出各種方案後，也會送到交通部的票價審議委員會來審查，「台鐵公司還在討論，目前還未送到交通部，也沒有訂定時程表」。

因應普悠瑪號列車事故事件後，台鐵啟動「列控4.0」研發計畫，預計在系統上增加即時通訊、連續列車監控、精準定位、車載號誌等功能，但目前沒有後續；李孟諺說，這是實驗計畫，對台鐵現在的行車控制提升的可行性研究會在此基礎之上，提升行車安全、準點率的方案，「但這方案投資需要進一步評估」。李孟諺也提到，台鐵公司今年目標是要將列車準點率提升到97%以上。

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